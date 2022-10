Datenanalyse zur Bundesratswahl – Benachteiligte Kantone, lange Amtszeiten, viele Romands – der Bundesrat in sieben Grafiken Ist Ueli Maurer ein Sesselkleber? Welche Regionen waren bisher untervertreten? Und wie hat sich das Geschlechterverhältnis entwickelt? Antworten zur bevorstehenden Wahl.

Yannick Wiget Patrick Vögeli

Prägte den Bundesrat 14 Jahre lang: Der abtretende Finanzminister Ueli Maurer. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Seit SVP-Bundesrat Ueli Maurer seinen Rücktritt bekannt gegeben hat, dreht sich das Kandidatenkarussell. Albert Rösti werden die grössten Chancen auf seine Nachfolge eingeräumt. Aber soll der Kanton Bern wirklich zwei Sitze in der Regierung haben? Oder wäre eine andere Region an der Reihe, die lange übergangen wurde? Oder eine Frau? Wir beantworten wichtige Fragen zur Bundesratswahl am 7. Dezember: