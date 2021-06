Mit dem Taxi zum illegalen Partyort – Beliebtes Ziel: Auch bei Uber war der Basler Hafen der Hotspot im Frühling Der Fahrdienst Uber hat aufgelistet, wohin sich die Kunden am häufigsten chauffieren liessen. Weit oben steht das Hafenareal, wo im Frühling verbotene Feste gefeiert wurden. Meinung Robin Rickenbacher

Auf dem Hafenareal fanden im Frühling etliche illegale Raves statt. Foto: 20 Minuten

Eine Fahrt mit Uber ist ein Segen. Einfach kurz per Smartphone das gewünschte Ziel eingeben und einen verfügbaren Fahrer auswählen. Besonders praktisch für Ausflüge spätabends, wenn der öffentliche Verkehr nicht mehr regelmässig betrieben wird.

Hoch im Kurs stehen daher normalerweise diverse Clubs und Bars. Laut einer Rangliste von Uber waren 2019 zwei der drei beliebtesten Fahrziele in Basel Nachtclubs. Auch Bars finden sich unter den Top 10.

Für die Monate April und Mai dieses Jahres veröffentlichte Uber nun eine neue Rangliste mit den Zielen, welche die Kunden am häufigsten in der Uber-App als Fahrziel angaben. Begleitet von den freudigen Worten, dass die Normalität langsam wieder in Basel einkehre. Denn nach langer Pause sei nun wieder ein Gastrobetrieb sehr häufig besucht worden. Die «Karawanserei Openair Bar», die sich auf Platz 4 der beliebtesten Destinationen befindet. Noch vor dem Badischen Bahnhof, dem Barfüsserplatz und der Fondation Beyeler.