Korruption im EU-Parlament vermutet – Belgische Polizei nimmt vier Personen in Haft Die belgische Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Verdachts auf Korruption im EU-Parlament. Laut einem Zeitungsartikel hat der Golfstaat Katar seine Hände im Spiel.

Vorwürfe von Korruption und Geldwäsche: Der Eingang des EU-Parlaments in Brüssel. Foto: Kenzo Tribouillard (AFP/9. Dezember 2022)

Die belgische Polizei nahm vier Verdächtige im Zuge von Ermittlungen wegen mutmasslicher Korruption im EU-Parlament fest. Darunter sei auch ein ehemaliger Abgeordneter des EU-Parlaments, teilte die belgische Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Ein «Golfstaat» soll demnach versucht haben, durch grosse Geldsummen oder Geschenke an Einzelpersonen «Einfluss auf die wirtschaftlichen und politischen Entscheidungen des Europäischen Parlaments zu nehmen».

Der belgischen Zeitung «Le Soir» zufolge soll es sich bei dem Golfstaat um Katar handeln. Vertreter des Emirats hätten versucht, einen italienischen Sozialisten zu bestechen, der von 2004 bis 2019 Mitglied des EU-Parlaments war.

Die belgische Staatsanwaltschaft nannte keine Details zur Identität der Festgenommenen. Es werde wegen Korruption und Geldwäsche ermittelt. Insgesamt fanden den Angaben zur Folge am Freitag 16 Durchsuchungen in Brüssel statt. Dabei habe die Polizei Computer, Telefone und Bargeld in Höhe von rund 600’000 Euro (ungefähr 591’000 Franken) beschlagnahmt.

AFP/fal

