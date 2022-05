Basler Spitäler – Belegärzte üben massive Kritik an der Übernahme des Bethesda-Spitals Die zunehmende Verstaatlichung der Medizin würde zulasten der Angebotsvielfalt und der Versorgungsqualität gehen. Dorothea Gängel

Wohin führt der Weg für die Belegärzte des Bethesda-Spitals? Foto: Dominik Plüss

In einer Medienmitteilung von heute erheben die Belegärzte beider Basel (BbB) den Vorwurf, dass aufgrund der Übernahme des Bethesda-Spitals durch das Unispital (die «Basler Zeitung» berichtete) die Vielfalt des medizinischen Angebots in der Region sowie die Versorgungsqualität des Patienten gefährdet sei. Konkret geht der Vorwurf an Regierungsrat Lukas Engelberger, der als Vorsteher des Gesundheitsdepartements Basel-Stadt als Regulator des Gesundheitsmarktes fungiere.