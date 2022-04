Ukrainische Flüchtlingskinder – Belastet, weil der Papi im Krieg ist Über 10’000 ukrainische Kinder erhielten bisher Schutz in der Schweiz. Sie sind oft traumatisiert und brauchen Unterstützung. Hilfsorganisationen suchen dringend ukrainisch sprechendes Personal. Fabienne Riklin

Ein aus dem ukrainischen Mariupol geflüchtetes Kind, untergebracht in einem ehemaligen Altersheim in Rehetobel AR. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Noch nie haben innert so kurzer Zeit so viele Kinder in der Schweiz Zuflucht gesucht. Über 10’000 Mädchen und Knaben sowie 4000 Jugendliche und junge Erwachsene aus der Ukraine haben bisher den Schutzstatus S erhalten. Doch sie mussten nicht nur ihre Heimat, Spielsachen und Freunde zurücklassen, sondern meist auch ihren Papi, den Grosspapi oder den Bruder.