Drohbrief an Sarah Wyss – Belästigung von Grossrätin: Es war Eric Weber Die SP-Grossrätin fand in ihrem Briefkasten Flyer der rechtsextremen Pnos sowie ein angriffiges Schreiben. Der Rechtsaussen-Politiker gibt es zu. Eine Graphologin sagt zur BaZ: «Das stimmt höchstwahrscheinlich.» Martin Regenass

Das mutmassliche Schreiben von Eric Weber an Sarah Wyss. Foto: Sarah Wyss

«Hier wohnst Du also! Eine Schande! Sozi in Luxuswohnung». Diese handgeschriebenen Worte sowie haufenweise Aufkleber der Partei National Orientierter Schweizer (Pnos) fand SP-Politikerin Sarah Wyss vor den National- und Ständeratswahlen im vergangenen September in ihrem Briefkasten. «Als Juso-Präsidentin gehörte es zu meinem Alltag, bedroht und beleidigt zu werden, in den letzten Jahren wurde es ruhiger», sagte Wyss gegenüber den Medien vor knapp einem Jahr dazu. Diese Worte, die Wyss als Drohung wahrnahm, waren aber nicht alles. So habe die unbekannte Täterschaft auch Unterlagen aus dem Briefkasten gestohlen und auf den Briefkasten eingeschlagen. Wyss erstattete wegen der Vorkommnisse bei der Staatsanwaltschaft Anzeige gegen unbekannt.