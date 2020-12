Corona im Raum Basel – Beizer haben kein Verständnis Nach der Bekanntgabe der Bundesmassnahmen zur Eindämmung von Covid-19 rechnet man auch im Baselbiet mit einem Restaurantsterben. In Basel-Stadt ändert sich nicht viel, der Kanton Aargau prescht vor. Andrea Schuhmacher , Daniel Wahl

Nun müssen auch im Baselbiet – hier ein Archivbild vom Stedtli Liestal – die Restaurationsbetriebe dichtmachen. Foto: Kostas Maros

Die neuen Massnahmen, die der Bundesrat am Freitagnachmittag verkündet hat, führen vor allem im Baselbiet zu Verschärfungen: Schliessung der Restaurants ab nächsten Dienstag bis zum 22. Januar. Hinzu kommt eine massive Reduktion des kulturellen Angebots. In Basel sind Zolli und Museen betroffen.

Wie präsentiert sich die aktuelle Lage im Baselbiet?

Thomas Weber rechnet mit einem Rückgang des sogenannten R-Werts bereits in der nächsten Woche . Foto: Lucia Hunziker

Die Ansteckungsrate ist zu hoch, aber rückläufig. Gesundheitsdirektor Thomas Weber rechnet mit einem Rückgang des sogenannten R-Werts bereits in der nächsten Woche. Eine gute Nachricht auch, dass das Kantonsspital Baselland nicht überläuft. Was Material und Medizin betrifft, seien die Kapazitäten längst nicht ausgeschöpft. In den letzten Wochen wurden zwischen zwei und sechs Covid-Patienten beatmet. Doch, so Weber, führe die lange Dauer der nun acht Wochen langen zweiten Welle zu einer hohen Belastung und Ausfällen beim Personal, besonders auf der Intensivpflege.