Nach Sexualdelikt auf offener Strasse – «Beissen Sie, schreien Sie, schlagen und treten Sie den Angreifer» Marco Liechti, Leiter Kriminalprävention der Kantonspolizei Basel-Stadt, erklärt, wie man sich bei einem sexuellen Übergriff verhalten soll und ob dunkle Parks und Unterführungen tatsächlich gefährlicher sind. Dina Sambar

Hier wurde in der Nacht auf Freitag eine Frau sexuell missbraucht. Bild: Google

23 Vergewaltigungen und 24 sexuelle Nötigungen an erwachsenen Personen wurden in Basel 2020 zur Anzeige gebracht – das ergibt im Schnitt ein schweres Sexualdelikt pro Woche. In der Nacht auf Freitag spielte sich eine Tat ab, welche die Bevölkerung besonders erschüttert. Es geschah genau das, wovor sich viele Frauen fürchten, wenn sie nachts allein unterwegs sind. Eine Frau wurde am Wiesenplatz von einem unbekannten Mann mit einer Stichwaffe bedroht, zu einer WC-Anlage geschleppt und sexuell missbraucht.

Marco Liechti, was rät die Polizei? Wie soll man sich bei einem solchen Angriff verhalten? Marco Liechti: Beissen Sie, schreien Sie, schlagen und treten Sie den Angreifer. Wir wissen aus Erfahrung, dass es bei Vergewaltigungen um Macht geht. Deshalb empfehlen wir, sich zu wehren, um diese Macht zu brechen. Das geht natürlich nicht, wenn man ein Messer am Hals hat oder mit einer Pistole bedroht wird. Doch das geschieht selten. Meistens wird Körpergewalt eingesetzt. Vieles, was eine Frau in ihrer Handtasche trägt, kann zur Verteidigung eingesetzt werden – eine Nagelfeile, ein Metallkugelschreiber oder auch ein Autoschlüssel. Wir hatten einen Fall, bei dem es einer Frau gelang, ihre Haarbürste aus der Tasche zu ziehen und dem Täter mit den Stahlborsten das Gesicht zu zerkratzen. Der Täter lief schreiend weg und wurde aufgrund der Verletzungen schnell erwischt. Wichtig ist, dass der Täter ablässt und man vor ihm flüchten kann. Auf keinen Fall soll man sich hinlegen und alles über sich ergehen lassen. Es ist verrückt, dass dieser Ratschlag immer noch kursiert.