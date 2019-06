Beinahe-Zugkollision in Thalwil

Der Schnellzug bewegte sich Richtung Thalwil, als der Lokführer sah, dass «sein» Gleis von einem Rangierzug belegt war. Er bremste rechtzeitig, niemand wurde verletzt.

Baustellenfahrzeug ging «vergessen»

In dieser Nacht wurden auf der Strecke Gleise ersetzt. Auf dem zweiten Gleis stand eine Rangierkomposition mit zwei Lokomotiven und sechs Güterwagen, um die alten Gleise abzutransportieren. In der Regel gibt ein Sicherheitschef der Bauleute der Leitzentrale durch, sobald die Strecke frei ist. Aus der Zentrale erfolgt das Okay an die Lokführer.

Doch am 14. Mai ist etwas schief gelaufen, zum Glück ohne Folgen. Trotzdem will die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) Genaueres wissen und hat deshalb eine Untersuchung eröffnet.

Unfall mit Verletzten auf Fonduefahrt

Der Vorfall in Thalwil erinnert an einen Unfall im Februar 2016, der aber nicht so glimpflich ausgegangen ist. Bei einer Oldtimerfahrt mit Fondueplausch prallte der Zug in Sihlbrugg in ein Baustellenfahrzeug, das vergessen gegangen war. Die Geschwindigkeit betrug laut Zeugen rund 25 km/h .