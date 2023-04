Was die nächste Saison bringt – Beim Sinfonieorchester wird es familiär Das grösste Basler Orchester kündigt einen Schwerpunkt Familie an. Mit grossen Namen und einigen vielversprechenden Neuheiten. Lukas Nussbaumer

Gruppenbild mit Instrumenten – und Ivor Bolton im Zentrum. Foto: Pia Clodi (Peaches & Mint)

Das Motto der Saison 2023/24 des Sinfonieorchesters lautet «Familienbande». Damit führt das Basler Aushängeorchester die Suche nach dem Privaten, der Identität fort, die es vor zwei Jahren mit dem Schwerpunkt «Heimat» gestartet hatte.

Unter dem Fokus auf die Familie darf man sich in der kommenden Saison auf verschiedene Geschwisterpaare freuen. Den Auftakt machen Ende August die niederländischen Brüder Lucas und Arthur Jussen mit einem Konzert für zwei Klaviere von Felix Mendelssohn Bartholdy. Dieser steht dann im letzten Abo-Konzert des Jahres nochmals auf dem Programm, zusammen mit Werken seiner Schwester Fanny Hensel sowie der französischen Pionierin Louise Farrenc.

Geschwister auf der Bühne

Weitere Familienauftritte gibt es im September, wenn die litauische Dirigentin Mirga Gražinyte-Tyla erstmals mit ihrer jüngeren Schwester Onute Gražinyte und einem Klavierkonzert von Alexander Skrjabin nach Basel kommt – oder Ende Februar mit dem Geschwistertrio Moreau (Geige, Cello und Klavier) aus Paris und dem Tripelkonzert in C-Dur von Beethoven.

Eröffnet wird dieser Konzertabend mit dem Werk «Subito con forza» von Unsuk Chin. Die Koreanerin wird 2023/24 beim Sinfonieorchester als Composer-in-Residence verbringen – gleich bei der Saisoneröffnung im August wird mit ihrem Werk «Alaraph» eine Welturaufführung erklingen.

Die Koreanerin Unsuk Chin ist Composer-in-Residence des Sinfonieorchesters. Foto: Prisa Ketterer

Artist-in-Residence wird in der nächsten Spielzeit die erst 25-jährige französisch-albanische Pianistin Marie-Ange Nguci, die der künstlerische Leiter des Sinfonieorchesters Hans-Georg Hofmann zwar «nicht mit dem Titel Wunderkind belasten möchte», die aber zu den interessantesten Musikerinnen der neuen Klassik-Generation gehört und das Basler Publikum an ihren kommenden Auftritten entzücken dürfte.

Das etwas leichtere Programm

Präsentiert wurde am Mittwoch mit «Casual Classic» auch ein neues Format, das die ansonsten so konzentrierte Konzertatmosphäre in einem Feierabend-Anlass mit leichterem Programm, Drinks und Möglichkeiten zum Chit-Chat etwas auflockern soll. Dazu kommen zahlreiche Vermittlungsprojekte mit Schul- und Familienkonzerten, Singalongs sowie drei «mini.musik»-Konzerten im Scala.

Das klingt nach einer runden Sache, zusammengehalten vom Band der Familie – und Chefdirigent Ivor Bolton, der im August in seine vorletzte Saison in Basel startet. Mit den beiden Musikerinnen-in-Residence setzt das Sinfonieorchester zudem hinsichtlich Diversität ein positives Zeichen.

