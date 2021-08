Interview mit Gold-Schützin – «Beim Schiessen ist es definitiv kein Nachteil, eine Frau zu sein» Olympiasiegerin Nina Christen über ihre plötzliche Prominenz, ihre Liebe zum Schiessen und die Sehnsucht nach der Schweiz. Chris Winteler

«Hier bin ich daheim»: Nina Christen nach ihrer Rückkehr in die Schweiz. Foto: Herbert Zimmermann

Noch immer ist das Dorf Immensee SZ am Zugersee in Feierlaune. Am Volg-Gebäude hängt eine grosse Fahne: Nina Christen mit Gewehr neben Wilhelm Tell mit Armbrust – «Herzliche Gratulation zur Wahnsinnsleistung». Der Koch im Seerestaurant Schlüssel kommt extra aus der Küche: «Grüezi, Frau Christen, gratuliere, mega, Supererfolg!» Zur Ehrung am nächsten Samstag werde er für alle «Egliknusperli» zubereiten, «die Fritteuse läuft schon heiss».

Ihr Wohnort Immensee hat Sie am Montag feierlich empfangen: Treichler, Alphornbläser, Fahnenschwinger, Jauchzer und Jodler waren da – ist das Ihre Welt? Definitiv. Ich bin verwurzelt mit der Schweiz, komme nach jeder Reise mega gern zurück, unser Land bietet so viel. Ich liebe das Rütli, gehe gern auf Schützenfeste – hier bin ich daheim.