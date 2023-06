Grossräte fordern Zwischennutzung – Beim Musical Theater droht ein langer und teurer Leerstand Johannes Sieber (GLP) hat einen Vorstoss eingereicht, den Politiker aus allen Parteien mittragen. Sie wollen damit die Regierung unter Druck setzen. Sebastian Briellmann

So könnte das 50-Meter-Schwimmbecken, das die Regierung gern will, irgendwann aussehen. Foto: zvg/BS

Wer findet das Überleben des Musical Theaters doch ziemlich wichtig?

Und wer präferierte schon eher ein neues Hallenbad? Ein Musical-Bad?

Kann man ja so oder so sehen – aber so, wie nun gleich geschildert, sieht es wohl niemand: dass nämlich ab 2025 gar nichts ist, kein «Cats», ein Crawlen aber auch nicht.

Das allerdings befürchtet gleich eine Palette an Parlamentariern aus allen Parteien. Deshalb haben sie eine Motion von Johannes Sieber (GLP) mitunterzeichnet. Deren Inhalt: Die Basler Regierung soll vorwärtsmachen und jetzt (!) aufzeigen, wie das Musical Theater ab 2025 zwischengenutzt werden kann.

Denn die Sorgen der Grossräte sind gross. Sie befürchten einen jahrelangen Leerstand – mit gravierenden Folgen. Die Grundbetriebskosten würden weiterlaufen. Das nicht bespielte Gebäude verlöre zusätzlich an Wert.

Konkret schreibt Sieber in seiner Motion: «Es werden keinerlei Mieterträge erzielt – und auch für die Öffentlichkeit und den Kanton erzielt das leere Gebäude keinerlei positive Effekte, ganz im Gegenteil.»

Nie mehr «Cats»? Das letzte Mal wurde das berühmte Musical zu Beginn dieses Jahres in Basel aufgeführt. Foto: Alessandro Pinna

Dabei sei das Musical Theater heute und auch nach Ende 2024 ohne weiteres bespielbar (ohne Zusatzinvestitionen). Die Räumlichkeiten erfüllten die sicherheitsrelevanten Aspekte, und die auftretenden Künstlerinnen und Künstler lobten gar die Infrastruktur.

Im Gespräch mit der BaZ sagt Sieber: «Das kommt davon, wenn der Regierungsrat ganz bewusst die Kultur mit dem Sport gegeneinander ausspielt.» Für Sieber eine ungute Angelegenheit: «Popkultur hat man in diesem Kanton nicht wirklich auf dem Radar. Im Joggeli gibts auch keine Konzerte, keine Open Airs mit grossen Bands mehr – das ist Ausdruck davon, dass man die Massenkultur nicht richtig wertschätzt.»

Was der Grünliberale damit meint: Weil die Basler Regierung – und in erster Linie Sportminister Conradin Cramer – unbedingt ein 50-Meter-Schwimmbecken will (und dafür auch das kulturelle Angebot zu opfern bereit ist), hat sich eine denkbar ungünstige Ausgangslage entwickelt.

Die Krux mit zwei Initiativen

Es gibt nämlich aktuell zwei parallel laufende Initiativen. Eine setzt sich für das Hallenbad ein, die andere will weiterhin «Hair» in einem Musical Theater sehen können. Erstere ist bereits zustande gekommen, die zweite auch (aber die Unterschriften sind noch nicht eingereicht worden).

Das hat den Grossen Rat im März dazu bewogen, die Abstimmungsfrist für die Schwimmbeckenvorlage um 18 Monate zu verlängern, konkret: bis März 2025. Damit man die beiden Initiativen besser aufeinander abstimmen kann.

Das ergibt durchaus Sinn und will Sieber auch nicht kritisiert haben. Das Problem dabei: Ende 2024 läuft der Mietvertrag mit der heutigen Betreiberin des Musical Theater aus. Wird also erst im darauffolgenden Jahr abgestimmt, droht der jahrelange Leerstand.

Was soll hier nur am besten getan werden? Das Musical Theater. Foto: Dominik Plüss

Sieber sagt: «Eine mehrjährige Verzögerung ist also schon heute klar, selbst wenn dereinst eine Schwimmhalle gebaut werden sollte. Und sollte das Volk dem Erhalt des Musical Theaters zustimmen, wäre ein Leerstand besonders schädlich.»

Darum: Zwischennutzung. Planen. Jetzt.

Im selben Stil wie heute. Musicals, Konzerte, aber keine Kartbahn, «es soll ein Theater bleiben». Deswegen, sagt Sieber, «ist die Regierung schon jetzt zu spät dran. Der Schaden wird täglich grösser. Veranstaltungen für das Jahr 2025 werden schon heute angefragt.»

Er glaubt darum auch, dass es genügend Interessierte gibt, die fachlich und finanziell eine solche Zwischenlösung kostendeckend zu Marktkonditionen betreiben können (ganz entscheidend: ohne Subventionen). Und wenn sich das Volk für den Erhalt des Musical Theaters entscheide, gäbe es keine Lücken.

Vieles in der Schwebe

Und wenn nicht, die Basler lieber ein Schwimmbecken wollen?

Sieber sagt: «Selbst wenn ein Musical-Bad gewollt ist, dauert es bis zum Baubeginn ein paar Jahre. Für eine Zwischennutzung ab 2025 wäre ein Planungshorizont von vier Jahren sinnvoll.» Er hofft sowieso, dass es kein Bad am Standort des Musical Theaters gibt – auch aus ökologische Gründen (und hofft deswegen auch auf den Support der Grünen).

Sowieso sei auch in diesem Szenario noch vieles unklar: «Die Politik könnte auch zur Vernunft kommen und einen anderen Standort als das Hallenbad wählen, etwa im Joggeli oder nebenan in der Messehalle 3.» Zuerst müsste der Regierungsrat allerdings mit einem Planungskredit fürs Hallenbad kommen – inklusive Vorschläge, wo dieses sonst noch zu stehen kommen könnte.

Aufgrund der beiden Initiativen verzögert sich das jedoch, kommt nun frühestens im Herbst. Auch Siebers Motion ist erst für die Septembersitzung traktandiert. Darum sagt der Grünliberale: «Dann muss es eine Lösung geben. Sonst gibts garantiert Leerstand – und wird nicht zuletzt viel Geld verloren.»



