Von Kopf bis Fuss: 7 Fitness-Mythen – «Beim Joggen ruiniert man sich die Gelenke» Stimmt das? Und wird Fett wirklich erst nach 30 Minuten verbrannt? Personaltrainerin Laura Heckel widerlegt gängige Fitness-Vorurteile. Silvia Aeschbach

Von wegen stretchen kann man nie genug: Vor dem Laufen zu dehnen, kann leistungsmindernd wirken. Foto: Getty Images

Sobald das Wetter frühlingshafter wird und die Gyms wieder öffnen, startet die heiss ersehnte Saison der (Freizeit)-Sportler. Und spätestens dann stellen sich wieder Fragen wie: Kann ich durch gezieltes Training an einzelnen Körperstellen Fett verbrennen? Und schadet Joggen eigentlich den Gelenken? Die Personaltrainerin Laura Heckel räumt mit Fitness-Vorurteilen auf.

Mythos 1: Fett wird erst nach 30 Minuten Training verbrannt.

Falsch. Treiben wir Sport, dann zapft der Körper seine wichtigsten Energiequellen an – zuerst die Kohlenhydrate, danach die Fette. «Wer die Fettverbrennung noch stärker aktivieren will, dem empfehle ich längere Ausdauersessions», so Heckel. Dass auch bereits kurze, intensive Workouts etwas bringen, beweisen auch verschiedene Studien. Wer seinen Stoffwechsel schneller ankurbeln möchte, kann dies zum Beispiel mit einem HIIT-Workout, also einem hochintensiven Intervalltraining machen.