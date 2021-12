Grossalarm im Gesundheitsdepartement – Mitarbeiterin entdeckt Couvert mit verdächtigem Pulver Wegen eines Couverts, das verdächtiges Pulver enthielt, wurde am Dienstagvormittag im Basler Gesundheitsdepartement Alarm ausgelöst. Gegen Mittag gab die Polizei Entwarnung. Simon Erlanger

Wegen eines verdächtigen Couverts sind beim Basler Gesundheitsdepartement am Dienstagvormittag rund ein halbes Dutzend Fahrzeuge der Blaulicht-Organisationen vorgefahren. Foto: Simon Bordier

Kurz vor 9.30 Uhr wurde am Dienstag im Basler Gesundheitsdepartement an der Malzgasse ein Couvert entdeckt, das einen Beutel mit verdächtigem Pulver enthielt. Sofort wurde in dem Gebäude nahe des Aeschenplatzes Grossalarm ausgelöst. Im Einsatz standen der ABC-Zug der Berufsfeuerwehr, die Industriefeuerwehr Region Basel mit ihrem Chemiefachberater und ihrer Messgruppe, die Kantonspolizei und die Sanität der Rettung Basel-Stadt. Zu Schaden ist niemand gekommen, wie das Gesundheitsdepartement auf Anfrage mitteilte.

Kurz nach 12 Uhr gab am Dienstagmittag auch die Basler Staatsanwaltschaft Entwarnung. Die Fachleute hätten den Gegenstand gesichert und ihn für weitere Abklärungen ins kantonale Laboratorium geschickt, heisst es in einem Communiqué.

Nach ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei hat eine Mitarbeiterin ein Couvert geöffnet und darin einen verschlossenen Beutel mit unbekanntem weissen Pulver entdeckt. «Sie hatte keinen direkten Kontakt mit dem noch nicht identifizierten Pulver», steht in dem Communiqué weiter. Die Fachleute der Industriefeuerwehr hätten den betroffenen Raum untersucht und ihn nach den Messarbeiten wieder freigeben können. «Erste Abklärungen ergaben, dass vom verdächtigen Gegenstand keine Gefährdung ausgeht.» Die Staatsanwaltschaft eröffnet nun ein Verfahren «unter anderem wegen Schreckung der Bevölkerung».

Zu den Motiven des Absenders oder der Absenderin des Couverts sei nichts bekannt. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Basler Kriminalpolizei oder der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.

