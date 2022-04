Podcast zum Schweizer Fussball – «Jetzt hast du deinen Titel: Der FCZ ist Sofameister» Werden die Zürcher ein verdienter Meister sein? Wer wird nächste Saison in Basel und Bern Trainer sein? Und ist Zeki Amdouni bald ein Kandidat fürs Nationalteam? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Thomas Schifferle

Auf einmal hat Samuel Burgener, unser Kollege von der Walliser Aussenstation, einen Gedankenblitz. «Jetzt hast du deinen Titel», sagt er, «der FCZ ist Sofameister.» Darauf gekommen ist er, weil wir darüber reden, dass der FCZ allenfalls am kommenden Sonntag seinen ersten Titel seit 2009 daheim feiern muss – ohne Fans, dafür vor dem Fernseher, auf der Polstergruppe oder eben auf dem Sofa.

Die Zürcher spielen am Samstag gegen Sion, und wenn sie da gewinnen und der FC Basel am Tag danach daheim gegen Luzern verliert, ist das Titelrennen entschieden. Wobei: Rennen? So gross ist das in dieser Saison auch nicht gewesen, und Tilman Pauls sagt, wieso das so ist: «Wenn man schaut, was die dahinter veranstalten.» Er meint Basel und YB mit ihren hausgemachten Problemen. Die Runde sieht im FCZ den verdienten Meister, aber sie bedauert es, dass es halt wieder keinen wirklichen Kampf um den Titel gegeben hat.

Wir reden auch darüber, was in Basel und Bern auf der Position des Trainers passiert. Warum keiner den Eindruck macht, als wollte er Dritter werden. Ob es am Ende doch noch Hoffnung gibt für Lausanne. Und wir präsentieren noch zwei schräge Vorschläge für einen neuen Modus. Und Burgener erzählt, wieso ihm beim FC Sion die Kochkünste seiner Mutter in den Sinn kommen.

Wann welches Thema besprochen wird

2:27 - Der FCZ sagt nun endlich, dass er Meister werden will

9:40 - Wer könnte neuer YB-Trainer werden?

23:11 - Welche Meisterfeier würde zum FCZ passen?

25:50 - Die Trainerfrage in Basel

39:25 - Umstrittener VAR-Entscheid bei Luzern - St. Gallen

45:00 - Luzern mit dem Rücken zur Wand

50:40 - Weitere Ideen für den neuen Modus

