Kein Sieg seit drei Spielen – Beim FCB fehlt die Spannung – Abascal vermisst den Hunger Das 0:0 in Sion ist für den FC Basel das dritte Unentschieden in Serie. Dass es zurzeit keine Siege gibt, liegt an mangelnder Winner-Mentalität. Linus Schauffert

Noah Katterbach im Kopfballduell mit Filip Stojilkovic. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Nach dem Schlusspfiff steht es an diesem Ostermontag Unentschieden im Stade de Tourbillon. Der FCB und der FC Sion teilen sich die Punkte. Ein Szenario, das die Basler unter Guillermo Abascal nur zu gut kennen. In acht Ligaspielen mit dem Spanier an der Seitenlinie spielte Rotblau vier Mal unentschieden – zuletzt dreimal in Serie.