6:1 gegen den FC Sion – Beim FC Basel stimmen auch die kleinen Gesten Die Basler gewinnen mit 6:1 gegen den FC Sion und begeistern die Zuschauer. Viel besser hätte der Auftakt in die Saison für die neue Führung kaum laufen können. Tilman Pauls

Jubel in Rotblau: Pajtim Kasami, Eray Cömert, Arthur Cabral, Jordi Quintillà und Sergio Lopez bejubeln eines von sechs Basler Toren an diesem Nachmittag. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Selbst grosse Spiele lassen sich mit kleinen Gesten erzählen.

Geoffroy Serey Die steht im Mittelkreis. Er hat die Mannschaft des FC Sion um sich versammelt oder zumindest das, was noch davon übrig ist. Der Captain ist sauer, das sieht man sogar aus der letzten Reihe des Stadions. Immer wieder reisst er die Arme in die Höhe. Man versteht, was Serey Die sagt, auch ohne seine Worte zu hören: «So geht das nicht weiter, wir müssen uns jetzt zusammenreissen.» Es steht zu diesem Zeitpunkt 5:0 für den FC Basel.

Eray Cömert steht im Strafraum der Basler und auch er ist gerade gar nicht zufrieden. Cömert regt sich auf, dass die Basler den Gegner so einfach zu einer Chance haben kommen lassen. Mit beiden Händen deutet der Verteidiger auf die Stelle, an der er gerne einen seiner Mitspieler gesehen hätte. Er nervt sich über die Fahrlässigkeiten, die sich jetzt im Spiel des FCB eingeschlichen haben. Es steht zu diesem Zeitpunkt 6:1 für den FC Basel.