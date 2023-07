Der grösste Erfolg in der Karriere von Liam Chipperfield: Am 13. März 2022 erzielt er gegen Servette sein erstes und bislang einziges Tor in der Super League. Damals dachten einige, Chipperfield könne sich in der 1. Mannschaft durchsetzen, doch daraus wurde nichts.

Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)