Gefängnis vor der Stadt – Beim Bässlergut herrscht nie Ruhe Die Geschichte des Bundesasylzentrums und des Ausschaffungsgefängnisses an der Freiburgerstrasse ist eine Geschichte von menschlichen Dramen, Vandalenakten, Kriminalität und Mord. Martin Furrer

Das Bässlergut ist ein Politikum seit den 1990er-Jahren (Bild: Demonstration gegen den Erweiterungsbau im Mai 2017). Foto: Lucia Hunziker

Man ist verschwiegen hier, beim Bässlergut an der Freiburgerstrasse, und ein bisschen misstrauisch gegenüber den Medien auch. Die Dame vom Imbissstand «Snack & Change» sagt, sie dürfe nicht über ihre Kundschaft reden, zu der Asylbewerber ebenso gehören wie Angestellte des Ausschaffungsgefängnisses: «Fragen Sie beim Hauptsitz der Autogrill Schweiz AG in Olten nach.» Der Mann vor dem Eingang zum Bundesasylzentrum bleibt ebenfalls wortkarg: «Wenden Sie sich ans Staatssekretariat für Migration in Bern.»

Die Freiburgerstrasse ist Domizil des Bundesasylzentrums, des kantonalen Ausschaffungsgefängnisses und der kantonalen Haftanstalt für den Vollzug kurzer Freiheitsstrafen. Sperrgut liegt am Strassenrand: alte Koffer, Kinderspielzeug und ein riesiger Stoffbär mit traurigen Augen. Gitterzäune; Schilder mit der Warnung «Gebäude wird videoüberwacht»; Beton; Stacheldraht.