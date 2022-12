Klima, Steuern, Gratis-Kita – Diese Wahlen und Abstimmungen prägen 2023 unsere Zukunft Neue Regierung, neuer Landrat, neue Vertretungen in Bern – aber auch Steuersenkungen und Subventionen für die Kinderbetreuung – beiden Baseln stehen brisante Entscheide bevor. Jan Amsler Thomas Dähler

Baselland bestellt Regierung und Parlament neu, bevor im Herbst National- und Ständeräte gewählt werden. Foto: Tino Briner

Wahlen versprechen Wechsel

Wird Sandra Sollberger ihrer Favoritenrolle gerecht? Hier mit Thomas Noack (links) und Manuel Ballmer. Foto: Nicole Pont

Neue Regierung und neues Parlament: Das Jahr 2023 startet im Baselbiet höchst politisch. Am 12. Februar sind Gesamterneuerungswahlen. Vier der fünf amtierenden Regierungsmitglieder stellen sich weiterhin zur Verfügung, was im Umkehrschluss bedeutet: Mindestens eine Politikerin oder ein Politiker stösst kommendes Jahr neu zum Gremium dazu. Wird Favoritin Sandra Sollberger es schaffen, den Sitz der SVP zu verteidigen? Gibt es durch Thomas Noack bald eine SP-Doppelvertretung? Oder nimmt mit Thomi Jourdan (EVP) oder mit Manuel Ballmer (GLP) bald eine kleinere Partei Einsitz in die Regierung?