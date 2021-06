Auswirkung des G-7-Beschlusses – Beide Basel üben sich trotz Ernst der Lage in Gelassenheit Die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft wollen alles tun, um die international tätigen Firmen zu halten. Doch welche Möglichkeiten bestehen überhaupt? Erste Einschätzungen. Mischa Hauswirth

Noch ist unklar, wie der G-7-Beschluss die in der Region Basel ansässigen und international tätigen Firmen wie die Roche betrifft. Foto: Tamedia-Archiv

Nach dem Beschluss der G-7-Staaten, weltweit einen Mindeststeuersatz von 15 Prozent einzuführen, dreht sich das Spekulationsrad um die Auswirkungen, auch auf lokaler Ebene. Was wird das für Basel-Stadt bedeuten, da der Kanton Sitz von grossen, international tätigen Firmen wie Roche oder Novartis ist? Solche Konzerne müssten wohl einen Teil ihrer Gewinne in jenen Ländern versteuern, in denen sie erzielt werden – es drohen Steuerausfälle und dass Firmen aufgrund der sich verschlechternden Standortsvorteile abwandern. Für die basel-städtische Finanzdirektorin Tanja Soland (SP) jedenfalls ist klar: «Für die Schweiz und besonders für den Kanton Basel-Stadt haben die internationalen Unternehmen eine grosse finanzielle und volkswirtschaftliche Bedeutung.» Deshalb will der Kanton alles tun, um Steuereinnahmen und Arbeitsplätze zu erhalten.