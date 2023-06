Nach heftigen Unwettern – Beide Basel kommen nach den Stürmen glimpflich davon Menschen wurden durch die giftigen Gewitter vom Dienstag und Donnerstag nicht verletzt – dennoch entwurzelten die starken Windböen mehrere Bäume.

Nachdem Windböen am Dienstag eine grosse Rosskastanie entwurzelten, werden die anderen Bäume auf der Rosentalanlage einer Kontrolle unterzogen. Foto: Michel Schultheiss (Keystone)

Bei den Unwettern vom Donnerstag und Dienstag kamen in beiden Basel keine Menschen zu Schaden. Allerdings gab es einzelne erhebliche Baumschäden. Die Berufsfeuerwehr musste nach dem Sturm am Donnerstagabend in Basel-Stadt 22 Mal ausrücken und wurde dabei von der Milizfeuerwehr unterstützt, wie die Kantonspolizei auf Anfrage bekanntgibt.

Die Polizei verzeichnete «einen einschlägigen Einsatz». Das Unwetter vom Dienstag erforderte 14 Feuerwehr – und 5 Polizeieinsätze. Aussergewöhnliche Sachschäden seien an beiden Tagen nicht gemeldet worden, sagte ein Polizeisprecher.

Die starken Windböen vom Dienstag entwurzelten zwei Bäume in der Stadt. Ein Baum fiel am Unteren Rheinweg dem Sturm zum Opfer, ein weiterer in der Rosentalanlage, wie Simon Leuenberger, Leiter Grünflächenunterhalt bei der Stadtgärtnerei, auf Anfrage schreibt.

In der Rosentalanlage fiel eine der grossen Rosskastanien um – ausgerechnet auf einem Areal, das oft für Veranstaltungen genutzt wird. So gastierte gerade mal zwei Tage vor den Sturmböen der Zirkus Knie dort. «Aufgrund dieses Vorfalls werden nun zehn Bäume in der Rosentalanlage mit einen speziellen Verfahren auf Ihre Standfestigkeit neu geprüft», schreibt Leuenberger.

An der Burgfelderstrasse brach bei einem Baum die gesamte Krone vom Stamm ab. Zudem entdeckt die Stadtgärtnerei bei Nachkontrollen laufend weitere Schäden wie Risse und abgebrochene Äste. Je nach Stärke des Schadens kommt es laut Leuenberger im Einzelfall zu Notfällungen. Der Sturm vom Donnerstag habe zu Astabbrüchen geführt, sei für die Bäume jedoch bei Weitem nicht so gravierend gewesen wie derjenige zwei Tage zuvor.

Wenige Schadensmeldungen im Baselbiet

Aufgrund des Unwetters vom Dienstag musste auch das Basler Gartenbad St. Jakob teilweise gesperrt werden. Dort drang Wasser in den Technikraum, weswegen die Wasserpumpen ausstiegen.

Im Baselbiet seien nur vereinzelte Meldungen auf dem ganzen Kantonsgebiet eingegangen, sagte ein Polizeisprecher. So etwa zu Wassereinbrüchen in Kellern oder Baumschäden. Zudem habe ein Blitz in ein Einfamilienhaus eingeschlagen.

Bei der Basellandschaftlichen Gebäudeversicherung (BGV) ging Stand Freitag eine niedrige zweistellige Anzahl Schadensmeldungen ein. Es seien zu wenige, um von einem «Ereignis» zu sprechen, sagte ein Sprecher der BGV. Die Baselbieter Versicherten seien nach diesen Stürmen «glimpflich davongekommen».

SDA/Julia Gisi

Fehler gefunden?Jetzt melden.