Trotz milder Omikron-Welle – Beide Basel halten an Maskenpflicht in Schulen fest Während die Westschweizer Kantone schon am Montag mit der Aufhebung der Maskenpflicht an den Schulen begonnen haben, ist das in Basel und Liestal kein Thema. Simon Erlanger

Die Maskenpflicht an Schulen ist in der Westschweiz zum Teil schon gefallen. Bei uns ist deren Aufhebung noch kein Thema. Foto: Archiv Tamedia/Adrian Moser

Omikron ändert alles. Die Zahl der Infizierten steigt, die Zahl der Hospitalisierten und der schweren Verläufe sinkt. Deshalb steht in der Schweiz nun die Lockerung der Corona-Massnahmen an. Im Fokus steht auch die Aufhebung der Maskenpflicht an den Schulen.

Beide Basel zögern

Basel-Stadt ist noch nicht soweit. An der Sitzung des Regierungsrats am Dienstag war die Lockerung der Maskenpflicht an den Schulen jedenfalls kein Thema.