Steigende Corona-Fallzahlen – Beide Basel führen Sperrstunde ein In Basel-Stadt dauert die Sperrstunde von 23 Uhr abends bis um sechs Uhr in der Früh – in Baselland dürfen die Restaurationsbetriebe bereits um fünf Uhr morgens wieder öffnen. Katrin Hauser

Ab 23 Uhr abends gilt es die Restaurationsbetriebe zu schliessen. Foto: Christian Pfander

Alle Restaurants, Bars und Clubs in Basel-Stadt müssen ab Samstag von 23 Uhr abends bis um sechs Uhr morgens geschlossen bleiben. In Baselland müssen die Restaurationsbetriebe von 23 Uhr abends bis um fünf Uhr morgens geschlossen bleiben. Dies teilen die Kantone am Freitagabend mit. Die Medienmitteilungen haben praktisch denselben Wortlaut – mit dem Unterschied, dass die Sperrstunde in der Stadt eine Stunde länger dauert.

«Innerhalb einer Woche traten im Kanton Basel-Stadt 330 Neuinfektionen auf. Die 14-Tages-Inzidenz stieg von 110 am Freitag, 16. Oktober 2020, auf 241 am heutigen Freitag und verdoppelte sich damit. Auch die Zahl der Hospitalisierten zeigt klar nach oben», schreibt das Basler Gesundheitsdepartement.

Der Corona-Krisenstab des Baselbiets weist ebenfalls auf den Anstieg der Hospitalisierungen hin: «Die Spitalbelegung stieg innerhalb einer Woche von 4 Personen (alle auf Normalstation) auf 19 Personen (15 Normalstation, 4 beatmet auf IPS). Dieser besorgniserregende Anstieg veranlasste die Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion des Kantons Basel-Landschaft zur Sofortmassnahme der Einführung einer Sperrstunde.»

Die Regel tritt am Samstagmittag in Kraft und gilt bis auf weiteres, wie das Basler Gesundheitsdepartement schreibt.

Weshalb die Stunde Unterschied?

Der Umstand, dass die Restaurationsbetriebe in Baselland früher öffnen dürfen am Morgen als diejenigen in Basel-Stadt, sorgt auf Twitter bereits für Diskussionen.

SVP-Grossrat Joël Thüring stellt die Überlegung an, dass die Menschen im Baselbiet früher aufstehen. Es ist allerdings so, dass der Kanton Baselland sein Sperrstunden-Ende auf fünf Uhr morgens festlegte, um den Morgenbetrieb der Bäckereien nicht einzuschränken.