FCB-Gegner Sofia im Porträt – Bei ZSKA hofft man auf eine bessere Zukunft ZSKA Sofia kann nach dem 1:0 im Hinspiel am Donnerstag den FCB aus dem Europacup kegeln. Geschichten abseits des Rasens überschatten jedoch die sportlichen Erfolge der Bulgaren. Dominic Willimann

Brayan Moreno Alvarez möchte mit dem ZSKA Sofia wieder auf dem Rasen für Schlagzeilen sorgen. Foto: Kostadin Andonov (Freshfocus)

Es ist laut, sehr laut, da ZSKA Sofia den FC Basel zum Hinspiel der Conference-League-Playoffs empfängt. Zu Tausenden sind sie an diesem Donnerstag in das Vasil-Levski-Stadion gekommen, zumeist in Rot gekleidet, um ihre Farben nach vorne zu peitschen. Ein Vorhaben, das gelingt. Weil ZSKA das spielt, was das Team kann. Und weil der FCB nicht das spielt, was das Team kann.