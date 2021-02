Interview über die Niederlande – «Bei uns wird noch mehr kaputtgehen» Für Geert Mak haben die Krawalle in seiner Heimat mehr mit Corona-Frust als mit Politik zu tun. Ein Anruf beim Autor in Amsterdam, wo auch nächtelang Randalierer durch die Strassen gezogen sind. Alex Rühle

«Viele haben das Gefühl, nicht gesehen und gehört zu werden»: Mak über Landsleute, die hier auf dem Museumplein in Amsterdam wüten (17. Januar 2021). Foto: Robin Van Lonkhuijsen (AFP)

Was ist da los bei Ihnen? Bloss wegen der Ausgangssperre werden gerade die Niederlande zerlegt? Na ja. Das sind kleine Gruppen junger Leute, junge Männer zwischen 16 und 25, die zu lange daheim rumsitzen mussten, kein Sport, keine Party, nichts. Man kann darin politische Proteste sehen, ich interpretiere das eher als Randale.

Wie gross ist der Anteil der Corona-Leugner an diesen Demos? Wir hatten eine dezidierte Anti-Corona-Demo in Amsterdam. Der Bürgermeister und die Polizei sind da zu schnell draufgegangen, das war ein Fehler. Aber die letzten Nächte, das war Hooliganismus. Und das schaukelt sich hoch, am einen Tag Rotterdam, dann Eindhoven, und ihr werdet sehen, bei uns wird noch mehr kaputtgehen!

Sozialpolitischer Seismograf Infos einblenden «Die Städte sind Treiber für die Zukunft»: Autor Geert Mak im Mai 2013 in Zürich. Foto: Nicola Pitaro Der 74-jährige Geert Ludzer Mak ist ein niederländischer Journalist, Publizist und Sachbuchautor. 1999, am Ende des Jahrhunderts, reiste Mak mit einem Wohnmobil für das «NRC Handelsblad» ein ganzes Jahr lang quer durch Europa und veröffentlichte jeden Tag ein Reisememo auf der Titelseite. Seine Spurensuche verwandelte er 2004 in das Buch «In Europa», das in mehr als fünfzehn Sprachen übersetzt wurde. Seither gilt Geert Mak als einer der wichtigsten sozialpolitischen Seismografen unserer Zeit. 2013 folgte das amerikanische Pendant «Amerika! Auf der Suche nach dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten». Darin berichtet er über seine Reise von der Ost- an die Westküste, ein Trip inspiriert von John Steinbeck, der 1960 die USA gemeinsam mit seinem berühmten Pudel Charley durchquert hatte. Zuletzt erschien von Geert Mak «Grosse Erwartungen: Auf den Spuren des europäischen Traums (1999-2019)». (red)

Es wurden Polizisten angegriffen, ein Polizeiposten in Brand gesteckt. Der Bürgermeister von Eindhoven, John Jorritsma, sagte, wenn die Lage weiterhin so eskaliere, «bewegen wir uns auf einen Bürgerkrieg zu». Wir hatten in den Achtzigern immer wieder schwere Krawalle wegen der Zwangsräumungen besetzter Häuser. Das hatte damals einen starken politischen Hintergrund. Aber das jetzt? Nein. Bürgermeister Jorritsma ist längst zurückgerudert. Man sieht, dass er in seiner beschaulichen Stadt nie eine echte Krise erlebt hat. Da steht doch auch nicht eine Seite der Bürger gegen die andere wie in einem Bürgerkrieg, wir sehen nächtliche Explosionen von Jugendgewalt.

Aber warum greifen die Randalierer Spitäler an und brennen eine Corona-Teststation ab? Die Hetze des Internets. In Amsterdam waren QAnon-Leute dabei. Die leben in ihrer Bubble, und dann werden Spitäler genauso angegriffen wie Corona-Teststationen, Wissenschaftler und Journalisten. Alles, was zur sogenannten Elite gehört oder nach Institutionen riecht.

In der «beschaulichen Stadt» brennts: Polizisten stehen im Zentrum von Eindhoven unter Beschuss (24. Januar 2021). Foto: Rob Engelaar (EPA, Keystone

Aber dann ist es doch auch politisch. Viele trugen «Oranje Hesjes», orangefarbene Warnjacken. Werden damit nicht die französischen «Gilets jaunes zitiert? Viele haben das Gefühl, nicht gesehen und gehört zu werden. Dazu gibt es ein Gefühl der fundamentalen Unsicherheit. Die Leute suchen nach neuen Sicherheiten, da helfen Verschwörungstheorien, weil sie eine Erklärung geben, die so sicher und einfach klingt. Ausserdem hockt man dann endlich nicht mehr allein in der kleinen Wohnung, sondern ist Teil einer Gruppe, die auch noch mehr weiss als die blinde Masse.

Sind es also Verschwörungstheorien, die die Leute auf die Strasse treiben? Es ist eine Mischung aus Randale, Corona-Ängsten und etwas Drittem: Wir Niederländer haben eine starke antiautoritäre Tradition, allen Obrigkeiten stehen wir sehr skeptisch gegenüber. Die Rutte-Regierung hat in der Pandemie oft konfus und hektisch agiert. Wir sind so langsam wie Bulgarien mit dem Impfen, ein Schlusslicht. Da kommt bei vielen Frust auf. Und der richtet sich gegen die Regierung wie gegen Europa.

«Am liebsten wären wir Engländer, mit dem Meer zwischen dem eigenen Land und dem Rest Europas.»

Die Niederlande sind traditionell sehr EU-skeptisch. Woher kommt das? Wir hatten immer Angst vor den grossen Nachbarn. Am liebsten wären wir Engländer, mit dem Meer zwischen dem eigenen Land und dem Rest Europas. Von den Politikern wird das befeuert, wenn sie im niederländischen Polittheater so tun, als seien wir eine völlig unabhängige Nation. Dabei wird doch so vieles heute in Brüssel europaweit entschieden. Und wir sind total verflochten mit allen Nachbarländern.

Wenn ihr am liebsten Engländer wärt, was ändert sich dann für die Niederlande durch den Brexit? Bisher fühlte sich die Beziehung an wie ein Bündnis. Jetzt stehen wir allein da und suchen neue Partner. Im letzten Sommer gab es die Initiative, mit den skandinavischen Ländern ein Hansa-Bündnis zu schmieden. Wir sind gerade intensiv auf der Suche nach einer neuen Rolle in Europa.

Sie haben zwei grosse Reisen durch Europa unternommen, einmal um 2000, und dann wieder in den vergangenen zwei Jahren. Sind wir Europäer im Verlauf dieser 20 Jahre europäischer geworden? Absolut. Als ich 2004 nach der ersten Reise «In Europa» veröffentlichte, war Europa noch etwas sehr Abstraktes. Hans Magnus Enzensbergers (der deutsche Dichter, Schriftsteller und Herausgeber, die Red.) Forderung nach einem europäischen Kaffeehaus, also einer gemeinsamen Debattenkultur, war damals eine abstrakte Formel. Heute gibt es das überall. Die Wirtschafts- und die Flüchtlingskrise haben dabei geholfen. 2005 haben uns ein griechischer Wahlkampf oder diese neue Kanzlerin in Deutschland nicht interessiert. Heute reden wir uns die Köpfe darüber heiss, wer nach Merkel kommt. Dieses Gefühl des Verknüpftseins, dass wir gemeinsam überleben müssen, ist viel stärker geworden.

In Ihrem aktuellen Buch «Grosse Erwartungen» schreiben Sie, Europa sehe momentan ein bisschen so aus, als stünde man an einer Gracht in Amsterdam, die leer gepumpt wurde. Da denkt man ja eher an Gestank, Schlamm und Müll. Einerseits wird uns gerade klar, welche Verwüstungen der Neoliberalismus, die Privatisierung und die Kürzung des Sozialstaats angerichtet haben. Andererseits hat die EU in der Krise ziemlich gut funktioniert und Sachen gemacht, die vor fünf Jahren undenkbar gewesen wären. Gesundheit war eine nationale Sache, jetzt hat die Kommission die Regie übernommen. Das 750 Milliarden Euro schwere EU-Hilfspaket im Sommer für Länder wie Italien, das ist doch spektakulär.

In rund zehn niederländischen Städten kam es am vorletzten Sonntag zu Ausschreitungen bei Protesten gegen die Corona-Massnahmen. Video: Tamedia

Sie sagten im vergangenen Sommer: «Mich erinnert dieser Moment an die Dreissigerjahre». Ist es der aufkeimende Faschismus, der Sie daran denken lässt? Man kann an Weimar und Hitler denken. Oder aber an den New Deal in den USA, einen grossartigen Neuanfang. Deutschland 1933 ist ein gefährliches Vorbild mit seinem Mix aus Nationalismus und Sozialismus. Aber zur gleichen Zeit hat Roosevelt die Krise in den USA dazu genutzt, die Weichen zu stellen für eine gerechtere, bessere Gesellschaft. Wir brauchen in Europa ein neues Narrativ. Da ist der New Deal eine gute Blaupause.

Der New Deal wurde aber von einem enorm charismatischen Roosevelt initiiert. Sehen Sie gerade eine ähnlich charismatische Figur? Als Roosevelt anfing, sagten alle, Fehlbesetzung, Rich Boy, Versager. Einige wachsen in ihre Rolle hinein. Wer hätte denn 2005 gedacht, was für eine Statur Angela Merkel über die Jahre erlangen würde? Ich bin recht optimistisch. Ich habe das Gefühl, Europa startet eine Art New Deal: Modernisierung Südeuropas, gemeinsame Umweltpolitik, da passiert viel. Aber die Politiker müssen alle einen Spagat hinbekommen. Sie müssen sich in ihren Ländern als Beschützer ihrer Bevölkerung darstellen. Doch um ihre Leute zu beschützen, müssen sie gleichzeitig Europa stärken.