Landrat kippt Regierungs-Nein – Bei Tempo 30 gewinnt das Volk an Macht Bei einem so emotionalen Thema wie dem motorisierten Verkehr müsse die Bevölkerung mitreden, findet die FDP. Nach einer kontroversen Debatte stimmt das Baselbieter Parlament diesem Begehren zu. Benjamin Wirth

Glücklicher Sieger: Andreas Dürr (FDP). Foto: Christian Jaeggi

Tempo 30 polarisiert. Die Schweizer Demokratie genauso. Führt man diese zwei Themen zusammen, verbleibt eine über eineinhalbstündige Debatte mit dreissig Rednerinnen und Rednern – so geschehen im Baselbieter Landratssaal in Liestal. Am Donnerstag kippte das Parlament die Empfehlung des Regierungsrats, der sich gegen einen FDP-Vorstoss rund um die politische Legitimation bei Temporeduktionen auf Kantonsstrassen ausgesprochen hatte.