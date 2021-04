Vogelgrippe im Baselbiet – Bei Landwirten bleibt die Panik aus Dass wegen einer Krankheit Tiere im Stall bleiben müssen – damit haben Bauern zu rechnen. Matthias Eglin hat wie viele Landwirte seine 2000 Biohühner versichert. Daniel Aenishänslin

Asphof-Landwirt Matthias Eglin mit seinen 2000 Legehennen, die wegen der Vogelgrippe im Stall bleiben müssen. Foto: Daniel Aenishänslin

Vergeblich sucht der Blick des Greifvogels auf dem Asphof nach einem Huhn. Hier, oberhalb der Oberbaselbieter Gemeinde Rothenfluh, müssen alle 2000 Biohühner im Stall bleiben. Bis auf weiteres ist die Zeit des Freigangs vorbei.

Das ist ungewöhnlich, doch weil in Süddeutschland die Vogelgrippe herrscht, müssen die Bauern auch in einigen Baselbieter Gemeinden Vorkehrungen treffen. Die Auflagen würden sich in Grenzen halten, sagt Asphof-Landwirt Matthias Eglin. «Die Tiere dürfen nicht ins Freie und es dürfen keine Fremdvögel oder fremden Leute in den Stall gelangen», zählt er auf, «meine Eier darf ich aber weiterhin bedenkenlos verkaufen.»