Jüdische Geigenmusik – «Bei jüdischer Musik denken die Leute ja meist an Klezmer» Am 25. Juni spielt die Basler Geigerin Anne Battegay im Stadtcasino Stücke ihrer neuen CD «The Essential Hebrew Violin». Es wird ein Fest der Vielfalt jüdischer Musik. Lukas Nussbaumer

Kehrt voller Vorfreude ins Basler Stadtcasino zurück: Geigerin Anne Battegay. Foto: Sandu Cucui

Anne Battegay hat alle Hände voll zu tun. Im November erschien ihre mehrfach für den Musikpreis Opus Klassik nominierte CD «The Essential Hebrew Violin», kurz darauf wurde sie Mutter. Sie unterrichtet Geige in Liestal und Zürich und tritt in verschiedenen Kammerformationen national und international auf.

Am 25. Juni kehrt sie nun voller Vorfreude ins Stadtcasino zurück. «Für mich wird das Konzert sehr speziell. Basel ist meine Heimatstadt. Ich kenne natürlich das Stadtcasino, aber ich habe noch nie im Hans-Huber-Saal gespielt. Es wird eine emotionale Sache für mich, weil ich viele Leute im Publikum kennen werde. Ich hoffe, dass ich dann die Nerven bewahre!»

Das Konzert ist quasi eine Plattentaufe, wobei die Trackliste der CD durch zusätzliche Stücke aufgelockert wird. «Die Idee ist, dass wir die alte und die neue Welt der jüdischen Musik mischen», sagt Battegay zum Programm. «Aus der alten Welt haben wir zum Beispiel einen Komponisten des 19. Jahrhunderts aus einem ukrainischen Schtetl, der mit acht Geschwistern auf engstem Raum aufwuchs, und aus der neuen Welt mit Ernest Bloch, George Gershwin oder John Williams teils jüdischstämmige Amerikaner, die sich nicht zuletzt am Broadway und in Hollywood einen Namen gemacht haben.»

«Viele Stück sind wegen ihrer Schwere und Tiefe sehr bewegend.»

Ein sehr durchmischtes Programm also, das die ganze Bandbreite der jüdischen Musik reflektiert. Das war bereits das Ziel der im November erschienenen CD: «Bei jüdischer Musik denken die Leute ja meist an Klezmer», so Battegay. «Dabei gibt es noch so viel mehr zu entdecken. Zum Beispiel die neue jüdische Kompositionsschule: Joel Engel, Alexander Krein oder Joseph Achron, die allgemein etwas weniger bekannten Komponisten. Sie sind alle Teil der CD, dazu kommen bekanntere Werke wie Maurice Ravels ‹Kaddish› oder Max Bruchs ‹Kol Nidrei›.»

Battegay hat dieses Repertoire in den letzten Jahren so richtig für sich entdeckt: «Mich hat die mystische und spirituelle Sprache sofort in den Bann gezogen. Viele Stück sind wegen ihrer Schwere und Tiefe sehr bewegend.» Das Judentum hat aber eben auch die andere Seite, die man aus dem Klezmer kennt: «Das ist dieses Schelmische, das Augenzwinkernde – das haben wir auch eingebaut, zum Beispiel mit dem ‹Caprice Hébraique› von Krein.»

Die Stücke wurden eigens für die CD neu arrangiert und von Battegay zusammen mit dem Kurpfälzischen Kammerorchester im März 2022 in Mannheim eingespielt. «Wir haben mit zwei Arrangeuren gearbeitet. Das war gar nicht so einfach, denn vieles musste vor Ort gemacht werden, vieles musste auch noch korrigiert werden.» Da die Stücke in dieser Besetzung noch nie aufgenommen worden waren, gab es keine direkte Vorlage. «Grundsätzlich finde ich, dass Arrangements immer etwas Zusätzliches zum Original bringen, aber sie nehmen dem Original jeweils vielleicht auch etwas. Deshalb mussten wir schauen, dass die Arrangements trotz der Änderungen für sich allein funktionieren.»

Anne Battegay will mit ihrem Konzertprogramm im Stadtcasino «die alte und die neue Welt der jüdischen Musik mischen». Foto: Sandu Cucui

Das ist zweifellos gelungen – die Stücke sind klanglich sorgfältig bearbeitet und wirken dadurch oft noch stärker als die Originalkompositionen. Das «Kaddish» zu Beginn entführt einen mit einer Mischung aus keltisch und arabisch klingenden Geigenläufen auf einem dezenten Klangteppich des Streichorchesters sofort in eine ganz eigene Welt. «Fiddler on the Roof» aus dem gleichnamigen Musical ist höchst virtuos und dramatisch zugleich. Achrons titelgebende «Hebrew Melody» ist ein weiteres Highlight, nicht zuletzt aufgrund der Vielschichtigkeit der Bearbeitung, die Polyfonie und ausdrucksstarke Sologeige erfolgreich kombiniert. Die gut durchdachte und abwechslungsreiche Dramaturgie der CD sorgt dafür, dass der Spannungsbogen bis zum Schlussmarsch von Fritz Kreisler hoch bleibt.

Battegay spielt die Stücke im Stadtcasino in Trio-Formation, zusammen mit Cellist François Robin und Pianist Alessandro Tardino. «Ich finde, dass das Programm in dieser Besetzung super klingt», sagt sie. «Wir freuen uns alle sehr darauf, das Konzert zu geben!»

