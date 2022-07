Basler Ambulanz rüstet auf – Bei grossen Unfällen kommt künftig ein Linienbus zum Einsatz Die Sanität präsentiert den erst zweiten Grossraumrettungswagen der Schweiz. Was kann das eine Million Franken teure Gefährt besser als herkömmliche Einsatzfahrzeuge? Yannik Schmöller

Der neue Grossraumrettungswagen der Sanität Basel-Stadt wurde auf dem Messeplatz vorgestellt. Foto: Nicole Pont

Auf dem Messeplatz stehen am Mittwochmorgen drei Einsatzfahrzeuge der Sanität Basel. Vor Ort sind ein Rettungswagen, das Fahrzeug der Einsatzleitung und ein Bus. Verwundert schauen sich die Passanten den Bus an. Es ist ein Linienbus in den Farben der Sanität Basel-Stadt mit Blaulicht. Stolz präsentiert so die Sanität ihre neuste Errungenschaft.