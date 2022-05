Augenzeuge Kurt Wyss – Bei Dürrenmatt daheim Der grosse Schweizer Schriftsteller und Dramatiker ganz privat. Und was es mit dem Fernseher auf dem Foto auf sich hat. Meinung Markus Wüest

Der Dramatiker und Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt (1921–1990) in seinem Haus in Neuenburg. Ganz entspannt lässt er sich im Sommer 1978 von Kurt Wyss fotografieren. Und sagt zum Fotografen über das riesige Gemälde «Heilsarmee» von Varlin – eigentlich Willy Guggenheim – im Hintergrund: «Der Heilsarmist ganz rechts schielt immer auf meine Flaschen dort auf dem Fernseher.» Kurt Wyss erinnert sich auch noch an eine andere Episode. Er sei einmal zusammen mit seiner Frau und Dieter Fringeli bei Dürrenmatt daheim gewesen, als gerade ein englischer Cup-Final übertragen worden sei. «Wir mussten dann zusammen mit ihm das Spiel ansehen. Meine Frau war gar nicht erbaut…»