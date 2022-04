Sweet Home: Von wegen Beilage – Bei diesen sieben Rezepten ist der Reis der Star Ein frühlingshaftes Spargelrisotto, eine deftige Jambalaya und ein arabischer Reis mit Linsen beweisen die kulinarische Vielseitigkeit des Korns. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Risotto mit Spargeln

Frühlingshaft: Cremiger Risotto mit knackigen Spargeln. Foto über: A Couple Cooks

Ein elegantes Spargelrisotto ist ein einfaches und feines Frühlingsgericht, das auch für die Ostertage eine gute Idee ist.

500 g grüne Spargeln

70 g Butter

1 Schalotte, fein gehackt

350 g Carnaroli-Reis

2 dl Weisswein

Bouillon

3 EL Rahm

50 g Parmesan, gerieben

schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung:

Brechen Sie mit den Fingern die zähen Spargelenden ab und schneiden Sie die Spargeln in Stücke. Geben Sie die Butter in eine tiefe Bratpfanne und dünsten Sie die Spargeln etwa 5 Minuten. Nehmen Sie die Spargeln heraus und geben Sie die Schalotte in die Butter. Wenn diese duften und glasig sind, kommt der Reis dazu. Wenn auch dieser glasig ist, giessen Sie den Wein dazu und lassen ihn einköcheln. Dann geben Sie mit einer Kelle nach und nach Bouillon bei. Nach etwa 10 Minuten den Rahm beigeben. Fünf Minuten bevor der Risotto fertig ist, die Spargeln dazugeben. Anschliessend die Pfanne vom Herd nehmen und den Parmesan einrühren. Den Risotto mit schwarzem Pfeffer aus der Mühle abschmecken und mit einigen Parmesanraspeln sowie gerösteten Pinienkernen garnieren.