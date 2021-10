Orientierungslauf der besonderen Art – Bei diesem OL-Event wird niemand ausgeschlossen Beim grössten kantonalen Breitensportanlass steht die Freude am Sport im Vordergrund. Und auch für geistig beeinträchtigte Menschen hat der «Stürmenchopf» etwas zu bieten. Linus Schauffert

Neben dem «Trail-O» massen sich beim 69. Baselbieter Team-OL auch wieder Läuferinnen und Läufer in der Sie-und-er-Kategorie. Foto: Soeren Schmid

Nach knapp eineinhalb Stunden Karte lesen, rätseln und ausdauern auf dem Wahlener «Stürmenchopf» trifft die OL-Gruppe unter der Leitung von Irene Bubendorf im Ziel ein. Sie absolvierte soeben den «Trail-O»: eine OL-Bahn, welche nur für Menschen mit Beeinträchtigung und Laufende mit Kinderwagen entwickelt und aufgestellt wird. Im Vordergrund stehen hier, wie auch auf den anderen Bahnen des 69. Baselbieter Team-OL, der Spass und das Beisammensein.

Um 9.15 Uhr versammeln sich Selina, Bettina, Reto, Dario und Kevin in der Turnhalle des Gymnasiums Laufen. Sie alle verbindet, dass sie trotz ihrer geistigen Beeinträchtigung und vor allen Dingen dank der Betreuung durch den Verein Insieme Baselland gemeinsam den Baselbieter Orientierungslauf absolvieren werden. Der Lauf stellt eines der Highlights im Jahr der sportbegeisterten Gruppe dar. Dementsprechend gross ist die Aufregung vor dem Start.

Nach Erhalt der Startnummern geht es mit dem Bus gemeinsam mit den anderen Teilnehmenden des Team-OL an den Start auf dem «Stürmenchopf». Dort wird die Gruppe von Beat Trachsler empfangen und instruiert. Trachsler ist seit mehr als 20 Jahren der Organisator des «Trail-O» und kümmert sich auch dieses Jahr um die Durchführung seines ehrenamtlichen Projekts. «Wichtig ist, dass die Leute eine Form von Integration haben», meint Trachsler. Und auch wenn man nicht direkt von Inklusion sprechen könne, lohne sich die Arbeit jedes Jahr aufs Neue.

Auch die erfolgreichste Läuferin der Geschichte war mit von der Partie Infos einblenden Am 69. Baselbieter Team-OL nahmen rund 1000 OL-begeisterte Läuferinnen und Läufer teil. Über 100 freiwillige Helfende ermöglichten es, dass der grösste kantonale Breitensportanlass mit beinahe 400 Teams durchgeführt werden konnte. Obwohl der Event nicht in erster Linie vom Konkurrenzgedanken geprägt war, sondern vielmehr einem sportlichen Grossfamilien-Anlass glich, waren im Teilnehmerfeld einige Athletinnen und Athleten, welche den Lauf durchaus als Wettkampf verstanden. So konnte das Team um Annick Voeste die Kategorie TOM-D für sich entscheiden, während Stefan Bolliger und seine Mitläufer als einzige Startende in der Kategorie TOM-H diese auch gewannen. Auch Simone Niggli-Luder, die erfolgreichste OL-Läuferin der Geschichte, nahm gemeinsam mit ihrem Mann und zwei Mitgliedern der Geschäftsführung des Hauptsponsors an der Veranstaltung teil.

Nach einigen einführenden Worten machen sich die fünf Läuferinnen und Läufer schliesslich auf den Weg in den Wald. Neun Posten mit verschiedensten Aufgaben warten darauf, entdeckt und gelöst zu werden. Schon nach wenigen Minuten stösst Dario auf den ersten Kontrollpunkt: Aufwärmübungen stehen an, um Körper und Geist an einem kühlen Sonntagmorgen auf Touren zu bringen. Schon hier wird voller Einsatz gezeigt. Und kaum sind alle warm, rennen die Ersten auch schon wieder voraus. Es warten noch acht weitere Posten darauf, bewältigt zu werden. Seien es Rätsel, Schätzfragen oder sportliche Wettkämpfe, die Teilnehmenden des Trail-O werden auf allen Ebenen gefordert.

Im Ziel wird allen, die den Trail-O erfolgreich absolviert haben, eine Medaille verliehen. Irene Bubendorf, Leiterin der Gruppe, ist der Meinung, dass die Inklusion, welche die Teilnehmenden des Trail-O an diesem Sonntag erfahren, das Wertvollste ist. Noch immer bestehe eine Kluft zwischen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung, welche in erster Linie in den Berührungsängsten ihren Ursprung habe. Ein Event wie dieser aber vermag es, die sonst so harte Grenze etwas aufzuweichen und den Teilnehmenden ein Stück Normalität in ihr Leben zu bringen.

