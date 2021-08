Neues von Evelinn Trouble - «Bei der Qualität muss man streng sein»

Evelinn Trouble, vor drei Jahren sind Sie von Berlin nach Basel umgesiedelt. Wie wurden Sie damals von der hiesigen Musikszene aufgenommen?

Als ich nach Basel kam, habe ich meine vielen bestehenden Kontakte in der Szene aufgefrischt. Anna Aaron kenne ich beispielsweise so lange, wie ich selber Musik mache. Nach der ersten Phase des Netzwerkens und Kennenlernens habe ich mich aber eher wieder zurückgezogen, um mich auf die Arbeit an meinem neuen Album «Longing Fever» zu konzentrieren. An Basel gefällt mir, dass es hier nicht so wild zu und her geht wie beispielsweise in London oder Berlin.