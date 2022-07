Kondensstreifen wärmen die Erde: Hier testet die US-Weltraumbehörde Nasa die Wirkung von Biotreibstoff auf die Bildung von Kondensstreifen. Foto: Nasa (Keystone)

Die Kondensstreifen der Flugzeuge erwärmen die Erde in etwa doppelt so stark wie das Treibhausgas CO₂, das bei der Verbrennung von Kerosin in die Atmosphäre gelangt. Hinzu kommen weitere Klimaeffekte aus dem Abgasstrom der Triebwerke, etwa von Stickoxiden und Aerosolen. Diese Nicht-CO₂-Effekte des Fliegens könnten bis Ende des Jahrhunderts 0,1 bis 0,4 Grad zur Erderwärmung beitragen, zeigen Forschende der ETH Zürich.