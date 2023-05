Coop modernisiert – Bei der Eröffnung gibt es zehnmal so viele Superpunkte wie üblich In Grellingen eröffnet Coop nach einem längeren Umbau seine örtliche Filiale am Donnerstag wieder. Die Verkaufstelle ist neu als Markt konzipiert. Simon Erlanger

Neu umgebaut kreiert der Coop in seiner Filiale eine Atmosphäre wie auf einem Markt. Foto: PD

In Grellingen geht der Coop nach einem längeren Umbau am Donnerstag wieder auf. Die Verkaufsstelle wurde rundum erneuert und präsentiert sich auf einer Ladenfläche von 489 Quadratmetern heller, grosszügiger und frischer.

Self-Check-out-Kassen nun auch in Grellingen

Teil der Modernisierung ist die Umgestaltung des Kassenbereichs: Neben einer bedienten Kasse gibt es neu zwei Self-Check-out-Kassen. Ausserdem soll das Self-Scanning allfällige Wartezeiten verkürzen.

Laut Coop wurde auch das Sortiment erweitert. Eine Auswahl an regionalen Produkten und Beschriftungen im Dialekt sollen zudem die lokale Verankerung von Coop unterstreichen.

Zur Feier der Eröffnung erhalten die Kundinnen und Kunden die zehnfache Zahl an Superpunkten und kommen in den Genuss von Spezialangeboten. Für das leibliche Wohl rund um den Einkauf sorgt in diesen Tagen ein Grillstand. Ausserdem gibt es an der Kasse während der Eröffnungstage ein kleines Präsent.

Die Grellinger Coop-Filiale beherbergt nach der Schliessung der Post seit 2018 auch eine Postagentur.



Simon Erlanger

