Verkehr in Basel – Bei den E-Bikes wird härter durchgegriffen Am Freitag treten verschärfte Gesetze für die E-Bikes in Kraft. Das Tagfahrlicht wird Pflicht. Und bis 2024 muss ein Tacho angebracht werden. Rachel Hueber

Schnelle Zweiräder: Bis jetzt gab es für die E-Bikes kein Tempolimit – dem soll bald ein Ende gesetzt werden. Foto: Boris Müller

Die E-Bike-Fahrer stehen spätestens seit der Veröffentlichung der jüngsten Unfallbilanz in Basel-Stadt im Fokus. Immer häufiger sind sie in Unfälle verwickelt. Bei 65 von 143 Verkehrsunfällen, an denen Zweiräder beteiligt waren, galten Velos oder E-Bikes als Hauptverursacher.