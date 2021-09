Kommentar zu Corona-Zahlen - Bei den Ausländern hat der Bundesrat versagt

Volle Betten, das Personal am Anschlag: Ärzte und Pflegende kümmern sich um einen Covid-Patienten. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Immer mehr junge Menschen, die an Covid erkranken und sich pflegen lassen müssen. Immer mehr Patienten in den Schweizer Spitälern. Immer mehr Ärzte und Pfleger, die mit ihren Kräften am Ende sind. Immer weniger freie Betten auf den Intensivstationen.

Dazu aktuelle Zahlen vom Unispital Basel, die einen erschrecken: Ein Corona-Patient belastet das Gesundheitssystem mit durchschnittlichen Kosten von über 100’000 Franken. Sämtliche Patienten, die in Basel auf dem Notfall liegen, sind ungeimpft – und der Anteil Ausländer ist auffallend hoch.

Auch die vierte Welle der Pandemie trifft uns mit voller Wucht. Das ist sehr ärgerlich, weil genug Impfstoff, der beste der Welt, für alle zur Verfügung steht. Die hohen Kosten ritzen am Zusammenhalt einer Gesellschaft, die jetzt schon gespalten ist. Hier die Geimpften, die sich solidarisch verhalten und sich wünschen, dass der Spuk endlich fertig ist. Da die Ungeimpften, von denen viele mit absurden Theorien Zwietracht säen, indem sie die Medizin verhöhnen und auf ihre Freiheit pochen. Das ist egoistisch. Man stelle sich vor: Geimpfte Patienten müssen ihre Operationen verschieben, weil Ungeimpfte Notfallbetten blockieren.

Dem Bundesrat mit Alain Berset an der Spitze ist es nicht gelungen, die Impfkampagne zeitnah allen Menschen in der Schweiz rüberzubringen. Vor allem hat er versagt, was die Aufklärung bei Migranten betrifft. Tausende von Ausländern und Ausländerinnen hier haben keine Ahnung, warum sie sich impfen lassen sollten. Die BaZ thematisierte diesen Missstand schon im November 2020 – und wurde von linksgesteuerten Medien in die ausländerfeindliche Ecke gedrängt.

Dass der Bundesrat nun endlich die Zertifikatspflicht einführt für Restaurant-, Kino- oder Konzertbesuche, ist überfällig. Alain Berset hat viel zu lange gewartet. Er sollte noch weiter gehen: Quarantäne oder Teil-Lockdown nur für Ungeimpfte. Oder eine Attestpflicht im öffentlichen Verkehr (ÖV).

