Trinkwasser- und Pestizidinitiative – Bei den Agrarinitiativen sind gerade alle am Durchdrehen – schon wieder Die Diskussion um eine nachhaltigere Landwirtschaft ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Bauern giften sich gegenseitig an, Politikerinnen brauchen wegen Morddrohungen Polizeischutz. Geht da gerade etwas kaputt in der Schweizer Debattenkultur? Philipp Loser , Christian Zürcher , Stefan Häne

Angezündet und zerstört: So ergeht es gerade vielen Plakaten der beiden Agrarinitiativen. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Céline Vara steht jetzt unter Polizeischutz. Die grüne Ständerätin aus Neuenburg hat kürzlich in einer Fernsehsendung von RTS ihre Meinung zu den Agrarinitiativen geäussert. Sie befürwortet beide, die Trinkwasserinitiative und die Pestizidinitiative. Es war ein engagierter Auftritt von Vara, aber nichts, was man im hiesigen Fernsehen noch nie gesehen hätte. Klassischer Abstimmungskampf.

Was auf ihren Auftritt folgte, war nicht mehr klassischer Abstimmungskampf. Es war Hass. Die Todesdrohungen waren so massiv, dass Vara Polizeischutz beantragen musste. Man könne nie ausschliessen, dass eines Tages jemand tatsächlich ausraste, begründete die Ständerätin ihren Entscheid gegenüber RTS.Vara ist kein Einzelfall. Am Dienstag machte CH Media publik, dass Franziska Herren, die Initiantin der Trinkwasserinitiative, eine Morddrohung gegen ihre ganze Familie erhielt.