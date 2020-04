Leitartikel zur Exit-Strategie – Bei Corona hört die Politik auf die Wissenschaft – zum Glück Der Umgang mit der Pandemie muss ein Vorbild für staatliches Handeln in anderen Bereichen sein. Meinung Nik Walter

Keine Massnahme ohne wissenschaftliche Beratung: Bundesrat Alain Berset spricht neben Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga und Bundesrat Guy Parmelin während einer Medienkonferenz des Bundesrates. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Nur ganz sachte, Schritt für Schritt. Mit dieser Strategie will der Bundesrat die Gesellschaft langsam in die Normalität zurückführen. So will er verhindern, dass die Zahl der Infektionsfälle wieder zunimmt, dass gar eine zweite, möglicherweise noch stärkere Welle auf uns zurollen könnte. Der Schutz der besonders gefährdeten Personen und damit die Volksgesundheit hat dabei oberste Priorität, wirtschaftliche Interessen und die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger müssen, zumindest vorläufig, noch hintanstehen.