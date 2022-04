Grossgärtnerei in Schwerzenbach – Bei Brand in Gewächshäusern entsteht hoher Sachschaden Im zürcherischen Schwerzenbach ist in einer Grossgärtnerei ein Feuer ausgebrochen. In einem Mehrfamilienhaus in Rüschlikon hat es am späten Donnerstagabend ebenfalls gebrannt. In beiden Fällen ist hoher Sachschaden entstanden.

Hoher Sachschaden ist bei einem Brand in mehreren Gewächshäusern in Schwerzenbach ZH entstanden. Kantonspolizei Zürich

Beim Brand in mehreren Gewächshäusern in Schwerzenbach ZH ist am Donnerstagabend ein hoher Sachschaden entstanden. Verletzt wurde niemand, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitagmorgen bekannt gab.

Anwohner hatten gegen 21.30 Uhr die Einsatzzentrale von Schutz & Rettung Zürich alarmiert, dass in der benachbarten Grossgärtnerei ein Feuer ausgebrochen sei. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Sachschaden, der an den Immobilien und an einem im Gebäude parkierten Sattelmotorfahrzeug entstanden ist, über hunderttausend Franken betragen. Die Brandursache ist derzeit noch ungekannt. Spezialisten der Brandermittlung der Kantonspolizei Zürich ermitteln.

Die Feuerwehr konnte am Donnerstagabend den Dachstockbrand in einem Mehrfamilienhaus rasch löschen. Kantonspolizei Zürich

Beim Brand eines Dachstockes in einem Mehrfamilienhaus in Rüschlikon ZH ist am Donnerstagabend grosser Sachschaden entstanden. Personen wurden keine verletzt, wie die Kantonspolizei Zürich in der Nacht auf Freitag mitteilte.

Die Einsatzzentrale von Schutz und Rettung Zürich sei um 20.00 Uhr informiert worden, dass aus einer Liegenschaft in Rüschlikon Rauch dringe. Die im Haus anwesenden Personen konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Die ausgerückte Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle.

Sie konnte verhindern, dass die Flammen auf umliegende Gebäude übergreifen konnte. Die Feuerwehr deckte den betroffenen Teil des Daches ab und konnte so den Brand vollständig löschen. Der Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Zürich klärt die Brandursache ab. Der Sachschaden beträgt mehrere Hunderttausend Franken.

