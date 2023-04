Jüdischer Friedhof Zwingen – Bei Bauarbeiten auf dem «Judenacker» wurden drei Skelette gefunden Auf dem jüdischen Friedhof in Zwingen wurden im 16. und 17. Jahrhundert Hunderte von Jüdinnen und Juden aus der Region Basel bestattet. Immer wieder findet man Überreste. Simon Erlanger

Der jüdische Friedhof in Zwingen ging vergessen. Erst bei Bauarbeiten kam er wieder zum Vorschein. Heute erinnert der einzige erhaltene Grabstein an über ein Jahrhundert jüdischer Geschichte im Laufental. Foto: Simon Erlanger

In Zwingen wurden beim Bau einer Garage auf dem sogenannten Judenacker, dem Areal des ehemaligen jüdischen Friedhofs, vorletzte Woche drei Skelette gefunden. Da das jüdische Religionsgesetz die ewige Grabesruhe fordert, informierte die Archäologie Baselland am Donnerstag vor anderthalb Wochen den Rabbiner der Israelitischen Gemeinde Basel (IGB), Mosche Baumel, der die Skelette sofort in die Stadt zum heutigen IGB-Friedhof an der Theodor-Herzl-Strasse bringen liess.

Die drei Skelette – darunter das eines Kindes – wurden daraufhin in einer eindrücklichen Zeremonie am darauffolgenden Freitagnachmittag wieder beigesetzt.

Der in Laufen gefundene und als Schüttstein gebrauchte jüdische Grabstein aus Zwingen aus dem Jahr 1641 wurde für «Frau Serle der Tochter von Reb Josef» errichtet. Er dient seit 1995 als Gedenkstein. Foto: Simon Erlanger

Seit dem 16. Jahrhundert nachgewiesen

Noch heute erinnert in Zwingen auf dem rechten Birsufer der «Judenacker» an den unter Schutz des Basler Bischofs Melchior von Lichtenfels (1517–1575) angelegten Friedhof. Die erste Erwähnung des Gottesackers findet sich in einer Eingabe des Juden Leuw, der seinen Wohnsitz um 1580 von Zwingen nach Arlesheim verlegte und sich danach mit Erfolg um den Erhalt des Zwingener Friedhofs bemühte.

Der frühneuzeitliche jüdische Friedhof von Zwingen ist chronologisch der dritte in der Region Basel seit dem Mittelalter. Zuerst hatte die 1349 vernichtete Basler jüdische Gemeinde seit spätestens Beginn des 13. Jahrhunderts ihren Begräbnisplatz am Ort des heutigen Kollegiengebäudes der Universität.

Die zweite Basler jüdische Gemeinde, die nach Pestpogromen und Erdbeben von 1360 neu gegründet worden war, beerdigte ihre Toten beim Areal des heutigen Gymnasiums Kirschgarten und des Bahnhofs SBB. Dieser Friedhof blieb wahrscheinlich auch dann in Gebrauch, als die Basler Jüdinnen und Juden aus Angst vor Verfolgung im Jahre 1398 in die umliegenden Orte des Schwarzbubenlands, des Leimentals und des nahen Elsass flüchteten.

Zwingen löste Basel ab

Im 16. Jahrhundert kam schliesslich der Friedhof von Zwingen in Gebrauch. Der Begräbnisplatz wurde 1673 aufgegeben und vom jüdischen Friedhof in Hegenheim hinter Allschwil abgelöst. Hegenheim ist bis heute in Gebrauch. Der Friedhof von Zwingen wurde vergessen, die jüdischen Grabsteine 1829 beim Bau einer Birsbrücke verwendet. Nur einer blieb erhalten, weil er als Schüttstein in ein Bauernhaus in Laufen eingebaut wurde.

Bei Bauvorhaben wurde 1993 der alte Zwingener Friedhof wiederentdeckt. In einer Rettungsaktion durch den Schweizerisch-Israelitischen Gemeindebund (SIG), die IGB, die Gemeinde Zwingen und den Kanton Baselland wurden die damals gefundenen zahlreichen Gebeine gesichert und auf dem Hägenberg bei Zwingen neu beerdigt.

Eine Tafel kennzeichnet den Ort. Am Judenacker markiert der einzige gefundene Grabstein den ursprünglichen Friedhof. Als am vorletzten Freitag die drei gefundenen Skelette beerdigt werden sollten, wusste aber niemand mehr um den Hägenberg, worauf die neu gefundenen Überreste nach Basel kamen. Künftig in Zwingen gefundene jüdische Skelette sollen aber wieder zu den anderen Toten auf den Hägenberg kommen.



