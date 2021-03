Infolge Personalmangels – Bei Anruf keine Polizei Die Anzahl der Notrufe hat 2020 zugenommen. Die Baselbieter Polizei kann aber nicht mehr garantieren, immer rechtzeitig darauf zu reagieren. Daniel Wahl

Corona-Kontrolle: Ein neues Aufgabenfeld für die Baselbieter Polizei. Foto: Dominik Plüss

Das Corona-Jahr 2020 prägt auch die Kriminalstatistik der Baselbieter Polizei. Die Homeoffice-Pflicht und damit die Dauerpräsenz der Bevölkerung zu Hause hat dazu geführt, dass die Zahl der Einbruchdiebstähle zusammengebrochen ist. Verzeichnete man im Rekordjahr 2014 über 2300 Einbrüche, so weist das vergangene Jahr mit noch 799 registrierten Einbrüchen den tiefsten Wert seit über zwei Jahrzehnten aus. Mit dem «historischen Tiefstand», wie es die Polizei ausdrückt, liegt das Baselbiet im europäischen Trend.

Verlagert hat sich die kriminelle Energie jedoch in den Cyber-Bereich und in die eigenen vier Wände: Nie zuvor musste die Baselbieter Polizei so häufig wegen häuslicher Gewalt ausrücken wie im Jahr 2020. Um 33 Prozent zugenommen hat die Delinquenz im Internet. Das führte zu Mehrarbeit im Polizeikorps. Insgesamt wurden im Corona-Jahr 343 Straftaten mehr registriert als im Jahr 2019, was einer Zunahme von drei Prozent entspricht.