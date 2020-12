Schweden

In seinem 486. und gleichzeitig letzten Spiel als Profi durfte Behrang Safari den Meistertitel mit Malmö feiern. Der 35-Jährige kam am Sonntag gegen Östersunds in der 61. Minute in Spiel und durfte die letzten Minuten seiner Karriere absolvieren. «Ein grosses Dankeschön an alle für gestern. Ich habe jede Sekunde genossen, die ich auf dem Feld war! Vielen Dank an meine Familie und Freunde, die da waren, um mich ein letztes Mal spielen zu sehen. Vielen Dank für all die tollen Videobotschaften aus der ganzen Welt, danke an meine Teamkollegen, die mich über die Jahre ertragen mussten!», schrieb er nach dem 4:0-Erfolg auf Instagram. Auch Roger Federer war unter den Gratulanten: «Ich danke dir dafür, dass du mein Leben besser gemacht hast, und dafür, was du den Fans gegeben hast. Es war immer eine Freude, dich spielen zu sehen», sagte er in einem Video, das Safari gewidmet war. Der Schwede kann auf eine durchaus glanzvolle Karriere mit insgesamt elf Meistertiteln zurückblicken, davon fünf mit dem FCB.

DeutschlandBreel Embolo erzielte beim 2:2 vom SC Freiburg gegen Borussia Mönchengladbach das Führungstor für die Gäste. Es war der erste Saisontreffer des Stürmers, der seit dem 27. Juni in der Liga nicht mehr getroffen hat. Wettbewerbsübergreifend kommt der 23-Jährige bis jetzt auf zwölf Einsätze, in denen er neunmal in der Startelf stand. Nicht so gut sieht es bei seinem Teamkollegen Michael Lang aus. Der Rechtsverteidiger kann in dieser Saison nur einen 45-minütigen Einsatz im DFB-Pokal gegen den Regionalligisten Oberneuland und einen späte Einwechslung in der Champions League gegen Donezk verbuchen. In der Bundesliga stand Lang zuletzt Ende Mai auf dem Feld, als er noch an Werder Bremen ausgeliehen war.

England

Am Sonntag erzielte Mohamed Salah beim 4:0 gegen die Wolverhampton Wanderers das 1:0 (24.) für Liverpool und lieferte die Vorlage zum 3:0 (67.). Der Ägypter hat nun in zehn Einsätzen neun Tore erzielt und ist mit Liverpool in der Premier-League-Tabelle Zweiter hinter den punktgleichen Tottenham Hotspurs. Xherdan Shaqiri fehlt währenddessen immer noch verletzt.

FrankreichJonas Omlin verlor am Samstag mit Montpellier das Spitzenspiel gegen PSG mit 1:3. Mit einem Sieg hätte Montpellier in der Tabelle an den Parisern vorbeiziehen und sogar vorläufig Leader der Ligue 1 werden können. Nach der Niederlage zeigte sich Omlin enttäuscht: «Nach dem Spiel waren alle niedergeschlagen und mit hängenden Köpfen in der Kabine. Alle wussten, es wäre mehr möglich gewesen», so der 26-Jährige.