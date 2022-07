Neue Gesuche positiv beurteilt – Behörden wollen «möglichst rasch» Kinder aus der Ukraine aufnehmen Die Schweiz hat entschieden, pflegebedürftigen Personen aus dem Kriegsgebiet Obhut zu gewähren. Doch viele Fragen sind noch offen – auch, wer die Kosten trägt. Charlotte Walser

Ein Flugzeug der deutschen Luftwaffe mit verletzten Ukrainern an Bord. Auch die Schweiz will verletzte oder pflegebedürftige Personen aufnehmen. Foto: Armin Weigel (Keystone)

Die Schweiz hat sich vergangene Woche nach einigem Hin und Her bereit erklärt, verwundete Zivilisten sowie pflegebedürftige Kinder aus der Ukraine aufzunehmen. Das Aussendepartement (EDA) teilte mit, es habe zu zwei Gesuchen der ukrainischen Behörden eine positive Einschätzung abgegeben. Am Montag haben sich nun die involvierten Bundesstellen sowie Vertreter von Kantonen und Organisationen zu einer ersten Koordinationssitzung getroffen.

Ein Gesuch betrifft die Aufnahme von verletzten ukrainischen Zivilpersonen in Schweizer Gesundheitseinrichtungen. Im zweiten Gesuch ersucht die ukrainische Botschaft die Schweiz konkret, 155 Kinder aus der Ukraine vorübergehend aufzunehmen. Es handelt sich um Kinder, die medizinische Behandlung oder soziale Betreuung benötigen.

Wie viele Personen die Schweiz aufnimmt, ist derzeit unklar: Aussagen zu den Aufnahmekapazitäten seien noch nicht möglich, teilte die Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK) auf Anfrage mit. Die Schweiz benötige erst medizinische Informationen. Je nach Versorgungsbedarf sind unterschiedliche Einrichtungen nötig: Spitäler, Heime oder Rehakliniken.

Diskussionen über die Kosten

Diskutiert wurden laut GDK-Sprecher Tobias Bär auch weitere Umsetzungsfragen, etwa zum Transport und zum Aufenthalts- und Versicherungsstatus der Patientinnen und Patienten sowie deren Begleitpersonen. Diese Fragen werden nun von den zuständigen Stellen geklärt. Das Ziel sei, die Aufnahme möglichst rasch umsetzen zu können, sagte Bär. Involviert sind neben der GDK der Koordinierte Sanitätsdienst (KSD), das EDA sowie das Staatssekretariat für Migration (SEM). Umstritten ist offenbar, wer die Kosten tragen muss, ob der Bund oder die Kantone. Dem Vernehmen nach sorgte dies an der Sitzung für Diskussionen.

Eine frühere Anfrage für die Aufnahme von Verletzten hatte das EDA negativ beurteilt. Diese Anfrage stammte von einer Nato-Organisation und beinhaltete Punkte, die mit der Neutralität der Schweiz nicht vereinbar waren. So wurde verlangt, dass Kämpfer nach ihrer Genesung in die Ukraine zurückkehren können. Der negative Entscheid wurde kritisiert, weil die Schweiz keine Alternative anbot. Die ukrainische Botschaft stellte in der Folge zwei Gesuche, die der Neutralität Rechnung trugen.



