Bürokratie schlägt Innovation – Behörden pfeifen Start-up zurück Im Dezember 2021 wurde der erste Bioflix-Laden an der Basler Lothringerstrasse eröffnet, der rund um die Uhr offen war. Daran stört sich heute das Amt für Wirtschaft und Arbeit. Dorothea Gängel

Rund um die Uhr einkaufen gehört hier der Vergangenheit an. Foto: PD

Im Dezember 2021 eröffneten die drei Schulfreunde Nicolas Zeier, Philipp Kupfer und Oliver Maurer ihren ersten Bioflix-Laden an der Lothringerstrasse in Basel. Der Clou an ihrem Konzept war, dass der Laden unbedient an sieben Tagen die Woche rund um die Uhr geöffnet hatte. Kundinnen und Kunden können per QR-Code den Laden betreten, einkaufen und an der Self-Check-out-Kasse bezahlen. Jetzt – eineinhalb Jahre später – haben die Behörden die Öffnungszeiten eingeschränkt. Künftig dürfen die beiden Läden nur von 6 bis 22 Uhr geöffnet werden.

Es ist das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit, das den drei Gründern das Leben schwer macht. Wie «20 Minuten» berichtete, bezieht sich dieses auf das Gesetz über die öffentlichen Ruhetage und die Ladenöffnung, das einen unbedienten 24-Stunden-Laden nicht erlaube. Aus zwei Gründen: das Einhalten von Arbeitszeiten sowie die Berücksichtigung der Nachtruhe.

Ohne attraktives Konzept hat ein kleiner Bioladen keine Chance

«Es ist für uns unheimlich schwierig, in direkter Konkurrenz mit Coop und Migros frische Produkte anzubieten», sagt Nicolas Müller, der das Gründungsteam mittlerweile ergänzt. Da müsse man einfach ein attraktives Konzept haben, sonst habe man da kaum eine Chance. Bei Bioflix setze man daher neben den langen Öffnungszeiten auch auf regionale Bioprodukte. «Kleine Produzenten und Bauernhöfe aus der Region sind angewiesen auf lokale Verkaufsmöglichkeiten wie unsere Läden.»

«Dieses Angebot könnten wir mit Personal in den Läden, also mit höheren Fixkosten, gar nicht bieten», sagt Müller. Er wundert sich darüber, dass die Behörden erst jetzt mit ihrer Forderung kommen, eineinhalb Jahre nach der Eröffnung des ersten Ladens. Dennoch ist es ihm wichtig, zu betonen, dass sie in engem Kontakt mit dem Amt stehen. «Man versucht wirklich, eine gute Lösung für uns zu finden», sagt er.

Motion für flexiblere Ladenöffnungszeiten

Unterstützung erhält Bioflix von der FDP Basel-Stadt. In einer Medienmitteilung fordert diese – mit Blick auf den konkreten Fall – eine gezielte Reform der bestehenden Regeln. Die Partei wird deshalb in der kommenden Grossratssitzung im April eine Motion einreichen, die das Ruhetags- und Ladenschlussgesetz reformieren will. Flexiblere Ladenöffnungszeiten sollen in Fällen, wo der Arbeitnehmerschutz nicht betroffen ist, so rasch wie möglich eingeführt werden können. Es sei ein grosser Vorteil für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, insbesondere für Schichtarbeitende, ausserhalb der regulären Öffnungszeiten einkaufen zu können.

Ausserdem ist die FDP Basel-Stadt der Meinung, dass das Einkaufen in geschlossenen Räumen wenig Lärm generiere, daher würde es auch nicht zu einer Ruhestörung für die Anwohnenden kommen. Gemäss der Mitteilung ist die FDP Basel-Stadt davon überzeugt, dass die Zukunft des Einkaufens digitalisiert, einfach und lokal ist – genau wie die Bioflix-Läden. Daher setzt sie sich dafür ein, dass generell regulatorische Hürden für Start-up-Unternehmen möglichst tief gehalten werden.

