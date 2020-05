Pannen im Sorgerechtsstreit – Behörden grenzen Vater aus Eine Mutter versucht systematisch, ihre Söhne vom Vater abzuschotten. Der Schulpsychologische Dienst hilft ihr dabei. Erst auf Intervention der BaZ machen die Behörden einen Rückzieher und formulieren ein «Mea culpa». Daniel Wahl

So zeichnete der jüngere Sohn vor ein paar Jahren die Familiensituation: Die Mutter (rechts) etwas dominanter im Vordergrund, der Vater (ganz links) ist klein und gilt als gelöscht.

Als Lukas Z. (Name der Redaktion bekannt) den Brief des Schulpsychologischen Dienstes Baselland vom 7. April in die Hände bekam, spulte sich ein altbekannter Film ab. Wieder wird er als Vater von den zuständigen Behörden geschnitten. Im Schreiben hiess es: «Im Einverständnis mit den Eltern (…) empfehlen wir…». Aber um sein Einverständnis gebeten hatte ihn die Schulpsychologin nie.