10 Jahre Kim Jong-un – Begabter Nachwuchsdiktator Als der Vater von Kim Jong-un starb, sagten Beobachter das Ende des Regimes voraus. Doch der 37-Jährige hat die Repression in Nordkorea verfeinert – und sich einen starken Freund gesucht. Thomas Hahn aus Tokio

Propaganda vor mythischer Kulisse: Kim Jong-un hoch zu Ross am Berg Paektu, der als spirituelle Heimat der Kim-Dynastie gilt. Foto: Keystone

Der Tod eines Tyrannen ist immer eine Chance für die Freiheit. Deshalb war die Sache für den einflussreichen amerikanischen Nordkorea-Experten Victor Cha damals, im Winter 2011, ganz klar: Der Morgen des 17. Dezember, als Nordkoreas Machthaber Kim Jong-il einen Herzinfarkt erlitt und starb, markierte aus seiner Sicht einen «Wendepunkt».

Weiter nach der Werbung

Cha, von 2004 bis 2007 Direktor für Asien-Angelegenheiten im Weissen Haus, schrieb in der «New York Times»: «Nordkorea, wie wir es kennen, gibt es nicht mehr.» Kim Jong-un, Kim Jong-ils jüngstem Sohn, von den Staatsmedien als «Grosser Nachfolger» ausgerufen, fehle es an Autorität in der Arbeiterpartei und beim Militär. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis das System zerfalle.

Viele Nordkorea-Beobachter dachten so oder so ähnlich. Kim Jong-un, dieser pausbäckige junge Mann im Mao-Anzug mit der seltsam modellierten Hochkantfrisur, konnte doch noch gar nicht das Format haben, die Herrschaft der Kim-Dynastie in dritter Generation fortzuführen. Und heute?

Machterhalt ist das oberste Ziel

Kim Jong-un, 37 Jahre alt, kann dieser Tage sein 10-Jahr-Jubiläum an der Spitze der Arbeiterpartei Koreas feiern. Seiner Volksrepublik geht es schlecht. Wegen der Coronavirus-Angst ist sie isolierter denn je. Aber die Kim-Dynastie lebt. Im Rückblick wirkt es so, als sei der Tyrannentod in Nordkorea nie wirklich eine Chance gewesen. Wie kann das sein?

Es fällt schwer, einem Machtmenschen wie Kim Jong-un irgendwelche Qualitäten zuzubilligen. Mit jedem neuen Test von Raketen oder Atomwaffen verstösst sein Regime gegen die Resolution des UNO-Sicherheitsrats. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch mahnt, der zehnte Todestag Kim Jong-ils solle «die weltweite Aufmerksamkeit auf die brutale Herrschaft seines Sohnes Kim Jong-un lenken».

Dieser öffnete sein Land für moderne Produkte wie Handys, liess dem Handel auf den Märkten des Landes mehr Freiheit und steigerte den Lebensstandard. Gleichzeitig verstärkte er den Grenzschutz, damit weniger Einheimische flüchteten, und er regierte wie sein Vater mit Überwachung und Härte. (Lesen Sie zum Thema auch den Kommentar «Abschottung bleibt das Ziel».)

Deutlich mehr Raketentests als zu Zeiten seines Vaters Kim Jong-il: Nordkoreas Diktator Kim Jong-un beobachtet (Ende Juli 2019) den Abschuss einer Rakete. Foto: AFP

Aber wenn es so etwas gäbe wie eine Schule für Diktatoren, dann wäre Kim Jong-un kein schlechter Lehrer. Der Machterhalt der Kim-Dynastie ist das erste Ziel seiner Politik. Er verfolgt es mit Cleverness und ohne freiheitlichen Anspruch.

Kim Jong-un ist zwar in den Neunzigerjahren in der Schweiz zur Schule gegangen. Er hatte dort nach den Recherchen der US-Journalistin Anna Fifield auch Unterricht über Menschenrechte, Demokratie und kulturelle Vielfalt. Aber dabei passte er wohl nicht auf. Er hatte damals andere Sachen im Kopf. «Er war damit beschäftigt, Basketball zu spielen», schreibt Anna Fifield in ihrer Kim-Biografie «Nordkoreas Diktator aus der Nähe.»

Dafür beherrscht er das Einmaleins des Machterhalts gegen die drei grössten Gefahren für jeden Diktator: Aufstand, Putsch und Invasion. Er überzieht seine Bevölkerung mit Staatspropaganda und schottet sie nach Kräften von Informationen aus dem Ausland ab. Niemand soll auf die Idee kommen, dass eine Revolution gegen sein Regime das Leben verbessern könnte.

PR-Erfolg für Nordkorea am Gipfeltreffen im Juni 2019: US-Präsident Donald Trump und Kim Jong-un in Panmunjom in der demilitarisierten Zone zwischen Nord- und Südkorea . Foto: Keystone

Kim Jong-un verbreitet Angst. Früh hat er selbst seinem nächsten Umfeld gezeigt, dass seine Ungnade tödlich sein kann. Zum Beispiel als er im Dezember 2013 seinen Onkel und früheren Politbüro-Mentor Jang Song-thaek «wegen konterrevolutionärer Akte» hinrichten liess. Und auch sonst wacht Kim darüber, dass kein alter Apparatschik oder General zu mächtig wird. (Lesen Sie auch den Artikel «Sie ist die starke Frau in Nordkorea».)

«Die Amtszeit eines Militärministers unter Kim Jong-un beträgt elf Monate», sagt Andrei Lankov, Nordkorea-Experte von der Kookmin-Universität in Seoul. «Unter seinem Vater waren es elf Jahre.» Das ist Putsch-Prophylaxe in Perfektion.

Der Gefahr einer Invasion beugt Kim Jong-un mit atomarer Abschreckung vor. Seit er an der Macht ist, hat Nordkorea viermal so viele Raketentests ausgeführt wie zu Zeiten seines Grossvaters Kim Il-sung und seines Vaters Kim Jong-il zusammen. Von einer Denuklearisierung ist die koreanische Halbinsel weit entfernt.

Bei den Treffen mit Donald Trump ging es Kim Jong-un weniger um Abrüstung als um Risikoabwehr.

Es gab die publikumswirksamen, gescheiterten Treffen mit US-Präsident Donald Trump 2018 und 2019. Aber Andrei Lankov glaubt nicht, dass Kim dabei je vorhatte, seine Atomwaffen für mildere Sanktionen aufzugeben. Es ging eher um Risikoabwehr. Auf Kims gewohnte Kriegsrhetorik und die Atomwaffentests von 2017 hatte Trump so aggressiv geantwortet («Mein Atomknopf ist grösser»), wie Kim das von keinem US-Präsidenten kannte.

«Die Nordkoreaner hatten Angst, sie könnten angegriffen werden», sagt Lankov, «also entschieden sie, Zeit zu gewinnen. Sie machten Versprechungen, zerstörten Teile ihres Atomtestgeländes, das sie nicht mehr brauchten, lächelten. Und sie überlebten Trump.» Joe Biden ist für Kim dagegen ein berechenbarer Gegner. (Lesen Sie zum Thema auch den Artikel «Nordkorea hat klammheimlich aufgerüstet».)

Auch Südkorea lässt Kim Jong-un nur so nah an sich heran, wie es ihm nützt. 2018 handelte er mit Südkoreas Präsident Moon Jae-in historische Vereinbarungen aus. Aber ohne Ausnahmen von den UNO-Sanktionen kann Seoul Pyongyang nicht richtig helfen.

Und die Vereinbarung, Aktivisten daran zu hindern, Ballons mit systemkritischer Fracht gen Norden zu schicken, setzte Moons Regierung aus Sicht Kims zu langsam um. Kim war sauer und liess das gemeinsame Liaison-Büro in Kaesong sprengen.

Nordkorea überlebt vor allem dank chinesischer Hilfe: Kim Jong-un und Chinas Staatschef Xi Jinping bei einem Treffen in Peking im März 2018. Foto: Keystone

Kims beste Entscheidung seit 2011? Die Nähe zu China zu suchen – darin waren sich viele Nordkorea-Experten bei einer Umfrage des Portals «NK News» einig. Wegen der Atomwaffentests von 2017 war auch der grosse Nachbar zeitweise verschnupft. Aber dann begann Kim eine Reihe von China-Besuchen und gewann die Gunst von Parteichef Xi Jinping. Nordkoreas Leben mit den UNO-Sanktionen wurde dadurch leichter.

Und jetzt, da Kim Jong-un wegen der Corona-Angst nicht einmal mehr internationale Hilfsorganisationen ins Land lässt, überlebt Nordkorea vor allem durch Chinas Hilfe.

Rosig sind die Zeiten nicht. Die Sanktionen. Die Pandemie. 2020 kamen verheerende Stürme dazu. Im letzten Januar hat Kim einen neuen Fünfjahresplan auf den Weg gebracht, der wieder mehr staatliche Kontrolle über die Wirtschaft vorsieht, um weniger abhängig von Importen zu werden.

Ob das klappt? Kim Jong-un hat sich im ersten Jahrzehnt als begabter Verteidiger seiner Macht erwiesen. Aber um die aktuelle Krise seines Landes zu bewältigen, reicht das nicht.

Fehler gefunden?Jetzt melden.