Slalom in Killington – Eine Schweizerin lauert, eine andere gibt Rätsel auf Mikaela Shiffrin führt nach dem ersten Lauf, Wendy Holdener aber liegt nur 21 Hundertstel zurück. Bei Michelle Gisin funktioniert derweil gerade ziemlich wenig. Philipp Rindlisbacher

Angriffig: Wendy Holdener kommt Mikaela Shiffrin erneut am nächsten. Foto: Gregory Shamus (Getty Images)

Wer schon 76-mal gewonnen hat im Weltcup, dürfte sich auf vielen Skipisten wohlfühlen. Den Hang in Killington aber mag Mikaela Shiffrin offenbar ganz besonders. Den Slalomsieg in ihrem Heimrennen scheint sie quasi abonniert zu haben: Sämtliche fünf Austragungen hat die Amerikanerin für sich entschieden.

Nun führt sie schon wieder nach dem ersten Lauf, wobei das Polster auf die ärgsten Konkurrentinnen gering ist. Wie zuletzt in Levi ist ihr Wendy Holdener am nächsten gekommen, nur 21 Hundertstel liegt sie hinter Shiffrin zurück. Die Schwyzerin legt einen fehlerlosen Durchgang in den Schnee im US-Bundesstaat Vermont, der längst fällige Premierenerfolg im Stangenwald nach 30 Podestplätzen könnte an diesem Sonntag Tatsache werden.

Für Holdener («es gibt nur die Devise Vollgas») spricht, dass ihr Trainer Christian Brill im zweiten Lauf als Kurssetzer fungieren wird. Wobei hinter ihr auch Weltmeisterin Katharina Liensberger, Petra Vlhova und Anna Swenn-Larsson Siegchancen besitzen – sie alle liegen weniger als vier Zehntelsekunden zurück.

Weiter Rätsel auf gibt Michelle Gisin, sie verliert 2,75 Sekunden und bangt um die Teilnahme am zweiten Lauf. Bereits im Riesenslalom tags zuvor enttäuschte die Engelbergerin mit Rang 25. Inwiefern die Ergebnisse mit dem vollzogenen Skimarkenwechsel zusammenhängen, bleibt abzuwarten. Ähnlich verhält es sich bei der Walliserin Camille Rast, die sich ebenfalls erstaunlich schwertut und gar noch knapp hinter Gisin liegt. Aline Danioth scheidet aus.

Philipp Rindlisbacher ist seit 2008 für Tamedia tätig. Er fungiert als Vorsitzender des Berner Sport-Teams sowie als Stellvertreter der Ressortleitung. Zudem begleitet er den Ski-Zirkus vor Ort und aus der Ferne, berichtet über Eishockey und den Schwingsport. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.