Epizentrum in der Nähe von Basel – Beben mit Stärke von 4,7 in der Schweiz spürbar In der Nähe von Basel hat am Samstagabend kurz vor 18 Uhr die Erde mit einer Stärke von etwa 4,7 gebebt. Es war gemäss ETH Zürich «verbreitet spürbar».

Das Erdbeben war in Basel und Umgebung stark zu spüren, die Erschütterungen waren gemäss dem Erdbebendienst an der ETH Zürich aber wohl in der gesamten Schweiz spürbar. Karte: Schweizerischer Erdbebendienst an der ETH Zürich

In der Nähe von Mulhouse in Frankreich hat am Samstagabend kurz vor 18 Uhr die Erde mit einer Stärke von etwa 4,7 gebebt. Es war gemäss ETH Zürich «verbreitet spürbar» – wohl auch in der gesamten Schweiz.

Der Schweizerische Erdbebendienst an der ETH Zürich registrierte das Beben um 17.58 Uhr ungefähr zwölf Kilometer südöstlich von Mulhouse, wie dieser in einer ersten Meldung schrieb. «Leichte bis mittlere Schäden sind bei einem Erdbeben dieser Stärke in der Nähe des Epizentrums möglich.»

Bereits zuvor war es zu kleineren Erdstössen in der Schweiz gekommen. In Orsières VS in der Nähe des Petit Combin hat am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr die Erde gebebt. Das Beben erreichte eine Stärke von 2,7. Dieses war möglicherweise spürbar. Um 12.30 Uhr hatte die Erde am Samstag bei Orsières bereits mit einer kaum spürbaren Stärke von 2,1 gebebt.

Der Erdbebendienst registriert in der Schweiz und im nahen benachbarten Ausland durchschnittlich drei bis vier Erdbeben pro Tag beziehungsweise 1000 bis 1500 Beben pro Jahr. Von der Bevölkerung tatsächlich verspürt werden pro Jahr etwa 10 bis 20 Erdstösse mit Magnituden ab etwa 2,5.

